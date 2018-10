Neues Workshop-Format an der Hochschule

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass sich auf einer schmalen Landstraße in Unterreitnau ein schrecklicher Unfall ereignet hat: In einer S-Kurve verliert ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug knallt auf eine Hauswand. Mit im Auto sitzt ein damals 18-jähriges Mädchen, das den Unfall nur knapp überlebt – und seitdem schwer behindert ist. Am Mittwochnachmittag musste sich der Fahrer nun vor dem Lindauer Amtsgericht verantworten. Richter Moritz von Engel verurteilte ihn zu einer Geldstrafe und dem Entzug seiner Fahrerlaubnis.