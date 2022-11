Neues Vorstandsteam bei der Ebnater CDU

Bei der Hauptversammlung des CDU-Ortsverbands Ebnat in den Räumlichkeiten von Holzbau Weber haben die Christdemokraten ein neues Vorstandsteam gewählt. Über ein einstimmiges Votum der anwesenden Mitglieder dürfen sich Sarah Schmid-Nürnberg als Vorsitzende und die Ortschaftsräte Uwe Grieser und Stefan Spiller als ihre Stellvertreter freuen.

„2023 gibt es viel zu tun: Wir wollen aktuelle Themen vor Ort wie die Ansiedlung von Zeiss oder bezahlbares Bauen aufgreifen und eine starke Mannschaft für die Kommunalwahl 2024 zusammenstellen“, betonte die frisch gewählte Vorsitzende Sarah Schmid-Nürnberg. „Ebnat ist es wert zu kämpfen“, bekräftigte auch Uwe Grieser und will sich weiterhin im Ortsvorstand und Ortschaftsrat für die Belange des Teilorts einsetzen. Dieses Ziel teilt auch Stefan Spiller, der dafür wirbt, „sich über die Parteigrenzen hinweg für die Interessen unseres Ebnats einzusetzen“. Ein besonderes Anliegen war es dem neuen Vorstandsteam auch, Ortsvorsteher Manfred Traub für seinen jahrzehntelangen Einsatz für Ebnat zu danken.

Nach den Wahlen berichtet Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle aus dem Rathaus: „Der neue Standort von Zeiss ist eine unglaubliche Chance für Ebnat,“ betonte er. Er erläuterte auch, dass die Ansiedlung Auswirkungen auf die Ortsentwicklung haben werde und sagte daher die Einrichtung eines begleitenden Arbeitskreises, mindestens aus Vertretern des Ortschaftsrats und der Verwaltung, zu. „Wir nehmen die Sorgen ernst, dass die Ansiedlung den Fachkräftemangel bei den örtlichen Betrieben verschärfe könnte“, bekräftigte Steidle. Aber gerade deshalb habe die Ansiedlung direkt bei der A7 auch Vorteile, da die Erreichbarkeit nach Norden und Süden deutlich erleichtert werde.

An diesen Punkt knüpfte auch Landtagsabgeordneter Winfried Mack an. „Die Ansiedlung in Ebnat ist aktuell die zweitgrößte Investition in ganz Baden-Württemberg. Ohne die neue Ortsumfahrung wäre eine Ansiedlung deutlich weniger attraktiv gewesen – unser jahrelanger Einsatz in Berlin und Stuttgart hat sich also auch in dieser Hinsicht gelohnt“ zeigte sich Mack erfreut. Abgerundet wurde die Versammlung mit einem Expertenvortrag von Norbert Saup, Prokurist bei den Stadtwerken Aalen. „Wir haben volle Speicher, aber über den Berg sind wir noch nicht“, bilanzierte Saup und gab Einblicke, wie sich die Stadtwerke auf den kommenden Winter vorbereitet haben.

Als Schatzmeisterin wird Daniela Weber den Vorstand auch weiterhin unterstützen, während Manfred Klopfer, Viktor Schill und Johannes Mailänder den Ortsvorstand als Beisitzer komplettieren. Als Kassenprüfer wurden Johann Hoffer und Davor Prosinecki bestätigt.