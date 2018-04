Neues Thai-Restaurant öffnet am Freitag

Prangte einst der Schriftzug Enchilada an der gelben Fassade des Gebäudes in der Friedhofstraße, steht auf dieser nun Wannapa’s Thai Restaurant. Nach Umbauarbeiten eröffnet die gebürtige Thailänderin Wannapa Gorek am Freitag, 27. April, das neue Lokal.

Vier Wochen lang hat die 38-Jährige mit Unterstützung ihrer Familie den auf zwei Stockwerken erstreckenden, 200 Quadratmeter umfassenden Gastraum mit 90 Sitzplätzen renoviert. Die ockerfarbenen, mit Mexikaner-Motiven versehenen Wände des ehemaligen Enchiladas wurden weiß gestrichen. An manchen Stellen wurden zudem Tapeten mit thailändischen, verspielten Motiven angebracht.

Bis zur Eröffnung am Freitag um 17.30 Uhr hat Wannapa Gorek noch viel zu tun. Die Tische müssen ebenso wie der Gastraum noch mit Orchideen und thailändischen Figuren dekoriert und die frisch gedruckte Speisekarte mit Inhalt gefüllt werden. Ab Freitag können die Gäste in dieser dann aus einer Vielzahl an thailändischen Spezialitäten auswählen. Bedient werden die Gäste künftig sieben Tage die Woche von thailändischen Mitarbeiterinnen, die in landestypischen Gewändern das Essen servieren.

Vor der offiziellen Eröffnung wird ein Buddhist am Vormittag das neue Lokal weihen, sagt Wannapa Gorek. Am Abend werde dieser auch ein Gebet vor den Gästen singen. Die 38-Jährige, die neun Jahre lang im Landgasthof Adler in Rosenberg beschäftigt war, freut sich darauf, jetzt mit einem eigenen Lokal in der Gastrostadt Aalen präsent zu sein.