Neues Schmuckstück für den Sport

Sie ist nicht wiederzuerkennen: Am Mittwochabend ist die generalsanierte und umgebaute Turnhalle des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) mit einer kleinen Feierstunde eingeweiht worden. Der Kostenaufwand von rund 2,1 Millionen Euro hat sich wahrlich gelohnt: Entstanden ist eine moderne, helle, einladende und energetisch äußerst sparsame Sporthalle auf technisch neuestem Stand.

Dank modernster Technik sinken die Heizkosten im Vergleich zur Vorgängerversion der Halle, Baujahr 1965, um rund 40 Prozent, der Stromverbrauch geht gar um 55 Prozent zurück, was insgesamt einer CO2-Ersparnis von 13,5 Tonnen entspricht. Die Halle verbinde also Ökologie und Ökonomie in hervorragender Weise, sagte dann auch Oberbürgermeister Thilo Rentschler in seiner Begrüßung. Fast 55 Jahre nach ihrer Erbauung sei es an der Zeit gewesen, sie auf den neuesten Stand zu bringen. Und das in Rekordzeit und völlig geräuschlos. Baubeginn war im Februar vergangenen Jahres, die Halle sei dabei bis auf die Grundmauern zurückgebaut und nach modernsten Kriterien wieder aufgebaut worden.

Den OB freute auch, dass man im Rahmen der veranschlagten Kosten von 2,1 Millionen Euro geblieben sei. 510 000 Euro davon erhält die Stadt an Zuschüssen vom Bund. „Schöner hätte es gar nicht werden können“, lobte Rentschler diese Stärkung des Doppel-Schulstandortes aus THG und Uhland-Realschule (URS) mitten in der Stadt.

Wermutstropfen Kletterwand

Dankbar für die Investition zeigten sich die beiden Schulleiter Christoph Hatscher (THG) und Gerd Steinke (URS), deren Schulen die Halle zusammen nutzen, unter anderem auch mit der gemeinsamen Hockey-AG. Einziger Wermutstropfen sei, dass die angedachte Kletterwand am Ende doch nicht habe realisiert werden können. „Aber was nicht ist, kann ja noch werden“, so die Hoffnung der beiden.

Wunsch: eine Leichtathletikhalle

Der Vorsitzende des Stadtverbands der sporttreibenden Vereine, Ulrich Rossaro, sprach von einem guten Tag für den Sport in Aalen, bringe die sanierte THG-Halle doch auch den Vereinen eine erhebliche Verbesserung. Von Montag bis Freitag sei sie schon jetzt täglich ab 17 Uhr von der neuen Aalener Sportallianz belegt. Rossaro hatte aber auch einen Wunsch im Gepäck: Der immer wieder angedachte Anbau einer kleinen Leichtathletikhalle an die benachbarte Karl-Weiland-Halle würde vor allem der Leichtathletik-Start-Gemeinschaft (LSG) Aalen eine ganzjährige Trainingsmöglichkeit bieten.

Neben den Reden gestaltete sich die Einweihungsfeier sportlich-musikalisch. Dafür sorgten eine Bläsergruppe des THG sowie die Tanzgruppe und die Sportakrobaten des THG und die Tanzgruppe der URS, die für ihre gekonnten und peppigen Vorführungen viel Beifall bekamen. Beifall gab’s aber auch für die durchaus animierten Ballspiele zwischen OB, Schulleitern und städtischen Mitarbeitern. Denn obwohl die Halle ja eigentlich Geschenk genug sei, so Rentschler, spendierte die Stadt zudem jeder der beiden Schulen auch gleich noch ein Netz voller neuer Bälle. Und die wollten natürlich sofort ausprobiert sein. Der OB erhielt im Gegenzug von den Schulleitern einen Hockey-Schläger, verbunden mit der Einladung, am nächsten Training der AG teilzunehmen.