Neues Pflegeheim für Heidenheim

Die Evangelische Heimstiftung (EHS) baut ihren Standort Heidenheim aus. Direkt neben dem Ploquet-Areal entsteht eine sogenannte WohnenPlus-Residenz für Menschen mit Pflegebedarf.

Dahinter verbirgt sich eine neue, innovative Wohnform, die Menschen mit Pflegebedarf eine ambulante Alternative zum klassischen, stationären Pflegeheim anbietet. 43 Pflegewohnungen, eine ambulant betreute Wohngemeinschaft, eine Tagespflege und die direkte Anbindung an die Mobilen Dienste – all das soll das neue Quartiershaus nach Fertigstellung bieten. Am Donnerstag, 24. Mai, wird in Heidenheim das Richtfest gefeiert, bis Ende des Jahres soll der Neubau bezugsfertig sein.