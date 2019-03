Neues Parkhaus soll im Juni fertig sein

Das neue, zweite Parkhaus am Aalener Ostalb-Klinikum soll Mitte Juni fertig und dann benutzbar sein. Das sagt der Pressesprecher der Kliniken Ostalb, Ralf Mergenthaler, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten“. Die Parksituation an der Klinik soll sich dann für Besucher wie Mitarbeiter deutlich entspannen. Das neue Parkhaus wird 247 Stellplätze in sechs Ebenen haben, die jeweils 2,70 Meter breit sind. Für Behinderte mit Ausweis und für Eltern mit Kleinkind und Kinderwagen gibt es Parkmöglichkeiten auf der Ausgangsebene. Die Ein- und Ausfahrt des neuen Parkhauses ist unmittelbar nach beziehungsweise vor dem Kreisverkehr Hopfen-/Steinbeisstraße gegenüber dem Haupteingang der Klinik. Dorthin sollen die Parkhausbesucher über einen befestigten und beleuchteten Weg gelangen. Die Kosten für den Neubau waren ursprünglich mit 5,3 Millionen Euro veranschlagt, dürften wegen der boomenden Baukonjunktur am Ende aber bei rund 6,1 Millionen liegen.