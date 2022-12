Neues Lokal in Aalen: Im „AAdria“ gibt es künftig kroatische Spezialitäten

Aalen ist um eine Gastronomie reicher. Am Montag hat in den Räumen der ehemaligen Tapas-Bar „Lucio“ das Restaurant „AAdria“ seine Pforten geöffnet. Mit kroatischer Küche wollen der Inhaber Novica Krajisnik und sein Kompagnon Ivan Dragicevic dem einstigen „Hecht“ wieder Leben einhauchen.

„Was passiert mit dem Lucio’?“ Diese Frage haben sich viele Aalener nach dem Aus der dortigen Gastronomie gestellt. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Anstatt spanische Tapas gibt es künftig im ehemaligen „Hecht“ kroatische Spezialitäten. Geführt wird das neue Restaurant mit dem Namen „AAdria“ von dem 24-jährigen aus Bosnien stammenden Novica Krajisnik, der bereits in Kroatien in der Gastronomie tätig war und vielen Aalenern als Koch im „Aposto“ im Kubus ein Begriff ist.

Seinen Wunsch von einem eigenen Restaurant hat er nun verwirklicht. Ihm zur Seite stehen sieben Mitarbeiter, darunter Novica Krajisnik, der als seine rechte Hand in dem neuen Lokal fungiert. In Kroatien geboren und in Aalen aufgewachsen, kann dieser auf eine langjährige Erfahrung in der Gastronomie zurückblicken. Im Service arbeitete er im ehemaligen „Sams“ im Proviantamt und danach im kroatischen Restaurant „Split“ in der Radgasse.

Auf der Suche nach einem eigenem Lokal seien Dragicevic und Krajisnik im ehemaligen „Hecht“ fündig geworden. Der Vorteil hier sei auch, dass in Innenstadtnähe zehn Parkplätze für die Besucher zur Verfügung stehen. Die Umbauarbeiten von einer Tapas-Bar in ein maritimes Lokal seien Anfang Oktober gestartet. Neu gestaltet wurden unter anderem die Wände, auch die Theke sei neu. Viel Liebe investierten die beiden überdies in die Innendekoration, die mit viel Weiß und Blau besticht. Quasi eine Hommage an die Adria.

„AAdria“ so heißt auch das neue über 70 Spitzplätze verfügende kroatische Lokal. Allein 40 Sitzplätze gibt es im Nebenzimmer, das für Weihnachtsfeiern bereits gut gebucht sei. Das doppelte „A“ im Namen des Restaurants soll überdies eine Verbindung zur Kreisstadt herstellen, sagt Krajisnik. „In Aale bin ich aufgewachsen und hier ist meine Heimat.“

Die Küche im „AAdria“ bietet eine Auswahl an kroatischen Gerichten. Die dafür benötigen Zutaten würden von einem Großhändler bezogen. Aber auch regionale Anbieter würden zu den Lieferanten zählen, sagt Krajisnik.