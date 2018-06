Neues Kleinod am Kocher

Was vor allem im Winter über Monate hinweg eher aussah wie eine Kraterlandschaft oder der Neubau eines Containerhafens und auch immer wieder Kritik hervorgerufen hat, ist jetzt im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung des Gemeinderats in den höchsten Tönen gelobt worden: die Kocherrenaturierung zwischen der Wasseralfinger Maiergasse und dem Heimatsmühle-Wehr samt Bau eines Umgehungsgerinnes für Fische. „Rundum begeistert“ sei sie von dieser „supertollen Sache“, sagte etwa die Wasseralfinger Stadträtin und Ortsvorsteherin Andrea Hatam (SPD).

Jetzt, nach dem Frühjahr und im schon warmen bis heißen Frühsommer, ist aus dem Areal zwischen Kocher und Kreisstraße ein echtes „Vorzeigeprojekt“ geworden, wie Oberbürgermeister Thilo Rentschler befand. Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle umriss die Maßnahmen der letzten Wochen und Monate: Das mäandrierende Umgehungsgerinne, das am 9. März geflutet worden war, ermöglicht nun eine ungehinderte Fischbewegung im Kocher flussauf- wie abwärts. In den Uferzonen hat die Stadtgärtnerei rund 500 neue Gehölze gepflanzt, die laut Steidle alle angewachsen sind. Vereinzelt wurden sogar alte Wurzelstücke von Hecken und Büschen von anderen Stellen dorthin verpflanzt, so etwa aus dem Aalener Neubaugebiet Schlatäcker II. Vereinzelt sind auch ruhende Tümpel entstanden, die schon jetzt von Libellen und anderen Insekten genutzt werden. Jetzt müssen nur noch die Böschungen entlang der Umgehung eingesät werden.

Ein naturnaher Stadtraum

Mithilfe ihres Wehres kann die Heimatsmühle auch weiterhin umweltfreundlich Strom erzeugen. Die neue Fußweg-Brücke über das Umgehungsgerinne stammt aus dem Aalener Klärwerk, sie wurde für ihre neue Verwendung aufgemöbelt. Insgesamt, so Steidle, sei in diesem Bereich ein naturnaher Stadtraum entstanden, der auch in Zusammenhang mit dem künftigen Baugebiet Maiergasse gesehen werden müsse.

Rentschler dankte für 85 Prozent an Landeszuschüssen zu den Gesamtkosten und für die private Beteiligung der Heimatsmühle, so dass am Ende der Stadt nur noch 48 000 Euro an Finanzierungsanteil verblieben. Das Ganze stelle, so sagte Ortsvorsteherin Hatam, eine hohe Aufwertung für den Kocher, für Mensch und Tier dar. Alfred Roder (CDU) hatte dennoch einige Kritikpunkte: In dem Umfang wie geschehen hätten die alten Heckenbestände nicht entfernt werden müssen, sagte er. Außerdem habe die Untere Naturschutzbehörde ein eigenes Gutachten über die Maßnahme erstellt, das der Gemeinderat aber nie zu sehen bekommen habe. Und schließlich ärgerte Roder der Autoverkehr von der Maiergasse her auf dem Schotterweg entlang des Kochers, der vor allem die Enten dort vertreibe.

Müll am Wehr ist „erschreckend“

Jürgen Opferkuch (Freie Wähler) nannte es erschreckend, wie viel Müll und Unrat am Aufstau des Kochers vor dem Wehr im Wasser seien. Und er verwies auf jetzt nur noch eine Stelle im Kocher auf Aalener Gemarkung, die für Fische eine Barriere darstelle, nämlich westlich von Hüttlingen, unterhalb Fachsenfelds. Michael Fleischer (Grüne) griff das Thema Müll auf und forderte, gegen die überall feststellbare zunehmende Vermüllung endlich durchgreifende und abschreckende Maßnahmen zu überlegen. Ansonsten sei mit der Wasseralfinger Kocherrenaturierung ein „sehr schönes, ökologisch wesentlich wertvolleres Gebiet“ geschaffen worden, das zudem auch noch handwerklich gut gemacht sei. Holger Fiedler (Die Linke/Pro Aalen) nannte es fast schon tauglich für eine Landesgartenschau und wollte wissen, ob dort nun auch der Biber Einzug halten werde.

Der Biber ist unerwünscht

Denn wolle man, so sagte Steidle, ob seines großen Gestaltungswillens dort gar nicht haben. Schon jetzt habe man allerdings Spuren „menschlicher Biber“ feststellen müssen, die dort zerstörerisch unterwegs gewesen seien. Bei den Autos auf dem Schotterweg am Kocher verwies Steidle auf den Angelverein Ostalb, der dort bis 2028 die Fischereirechte gepachtet habe. Der Kiesweg sei allerdings als Betriebsweg der Stadt nicht mit verpachtet, das Befahren könne man notfalls auch verkehrsrechtlich unterbinden, zumal auch Anglern ein Fußmarsch zumutbar sei. Ausdrückliches Angelverbot, so Steidle, bestehe im Bereich von solchen Umgehungsgerinnen.

Was den Kocherabschnitt unterhalb von Fachsenfeld anbelangt, wünsche das Regierungspräsidium schon länger, dass die Stadt auch dort vollends eine Renaturierung in die Wege leitet, sagte OB Rentschler. Im Übrigen werde die Verwaltung nach der Sommerpause im Gemeinderat Planungen für eine Renaturierung des Taufbachs und des oberen Hirschbachs vorlegen.