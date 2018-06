Neues Festival für Alte Musik

Seit drei Jahren gibt es das Kulturprogramm in der Aalener Villa Stützel. Nun ist Zeit für etwas Neues: Die Initiatoren Sandra Röddiger und Ralf Kurek planen ein kleines Festival vom 8. bis 15. Juli mit Schwerpunkt „Alte Musik”.

Das musikalische Spektrum reicht vom frühen siebzehnten Jahrhundert im klassischen Konzert-Setting, über Darbietungen in historischen Kostümen und mit historischer Gestik bis hin zur Jam-Session zwischen Barock und Jazz und brasilianischen Gitarrenliedern. Von Vokalmusik aus der Ära der Gesangs-Kastraten bis hin zum Ausklang mit der Barockorgel in Sankt Johann. Die Künstler stammen aus Deutschland, Österreich, Belgien und Italien. Robert Crowe ist künstlerischer Leiter.

Zu Beginn am Sonntag, 8. Juli, um 19.30 Uhr heißt es „Hot Love – High Voices“ in der Villa Stützel. Das barocke Opernpublikum war süchtig nach hohen Stimmen. Robert Crowe und Annette Fischer eröffnen daher das erste Festival für Alte Musik Aalen in der stimmlichen Kombination des idealen Paare der Barockoper. Begleitet werden sie vom Ensemble „Lux et Umbrae” bei Stücken von Monteverdi, Purcell, Vivaldi und Händel. Einlass und Abendkasse: 19 Uhr. Tickets: ab 25 Euro (Studenten 15 Euro).

Zeitreise ins London des 18. Jahrhunderts

„Aliens in London“ lautet der Titel am Montag, 9. Juli um 19.30 Uhr in der Villa Stützel. Das Programm umfasst Werke aus historischen Theaterprogrammen unter anderem von Händel, Bononcini, Playford und LeClair. Dem Ensemble „Les Abbagliati“ ist es gelungen, durch intensives Studium historischer Quellen die barocke Kostümierung, Gestik und Körpersprache der damaligen Zeit nachzuempfinden. Eine Zeitreise ins London des frühen 18. Jahrhunderts. Einlass und Abendkasse ab 19 Uhr. Tickets: ab 25 Euro (Studenten 15 Euro).

„Baroque Jam“ ist am Dienstag, 10. Juli, um 19.30 Uhr in Hugs Weinkontor angesagt. Mit dabei Botschek & Fetzer (Saxofon, Gitarre), Daniela Wartenberg (Barockcello), Alexander von Heißen (Cembalo) und Dennis Götte (Laute). Sie reisen bei einer Jam Session vom 17. Jahrhundert bis heute und wieder zurück. Einlass und Abendkasse ab 19 Uhr. Tickets: ab 25 € (Studenten 15 Euro).

Dramatischer Text begleitet das Konzert

Ein Konzert begleitet von dramatischen Textlesungen präsentiert von dem belgischen Duo „Duo Oblivion“ findet am Mittwoch, 11. Juli, um 19.30 Uhr in der Villa Stützel statt. Auf dem Programm: der englische Orpheus, Henry Purcell, spanische Volksmusik, Monteverdi, italienischer Vokalismus und neapolitanische Liebeslieder. Einlass und Abendkasse ab 19 Uhr. Tickets: ab 25 Euro (Studenten 15 Euro).

Die Schwestern Vera und Patrizia Bieber (Cembalo & Blockflöte) haben das Mozarteum Salzburg absolviert und präsentieren eine „Musikalische Blumenspaliere” am Donnerstag, 12. Juli, um 19.30 Uhr in der Villa Stützel. Mit dabei haben sie Barockmusik unter anderem von Marais, Marini, Merula und Falconieri. Einlass und Abendkasse ab 19 Uhr. Tickets: ab 25 Euro (Studenten 15 Euro).

„Andacht an das 250. Todesjahr von Georg Phillip Telemann“ ist der Freitag, 13. Juli, um 19.30 Uhr in der Villa Stuetzel überschrieben. Der Magdeburger Meister hat die Musik von mehr als 2000 Kompositionen hinterlassen. Während seines Lebens wurde er in ganz Nordeuropa bekannt und gefeiert. Accademia del Ricercare bringt dazu einen ungewohnten südlichen Glanz ein, und verleiht uns einen neuen Blick in diese zeitlose Musik. Die Musiker sind spezialisiert auf Musik vom 11. bis zum 18. Jahrhundert, ihr langjähriges Schaffen schlug sich in zahlreichen Konzerten, Preisen und CD-Aufnahmen nieder. Der Eintritt ist frei.

Kirchenmusikdirektor Frank Oidtmann gestaltet am Samstag, 14. Juli, um 10 Uhr eine Orgelmusik zur Marktzeit in der Aalener Stadtkirche. Zu hören sind Werke von Bach, Titelouze, Steigleder und Moffat.

Zum Abschluss spielt Thomas Haller am Sonntag, 15. Juli, um 18 Uhr an der Barockorgel in Sankt Johann, unterstützt wird er von Andreas Vogel an der Oboe. Zu hören ist eine sommerliche Serenade mit Sonaten für Oboe, Oboe d’amore und Barockorgel von Telemann, Vivaldi, Jean Baptiste Loeillet, Carl Philipp Emanuel Bach und Orgelwerken von Dietrich Buxtehude. Tickets ab zehn Euro (Studenten zwei Euro) gibt es unter www.t-haller.de.