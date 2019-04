Neues Ensemble überzeugt auf ganzer Linie

Mit einer überzeugenden musikalischen Leistung hat die vor einem Jahr neu gegründete Handharmonika-Spielgemeinschaft Ebnat/Bargau unter der Leitung von Stanimir Uzunov die Besucher bei ihrem Frühjahrskonzert im Gemeindezentrum in Ebnat erfreut. Das Ensemble präsentierte sich als homogene Einheit und meisterte das anspruchsvolle Repertoire mit Bravour.

Die Handschrift von Uzunov war unverkennbar: Er hat das musikalische Niveau des Orchesters weiter verbessert; dies zeigte sich sowohl bei den klassischen Kompositionen als auch bei populären Musikstücken.

Den Einstieg in das von Stefan Maier moderierte Programm bildeten acht kleine Präludien und Fugen von Johann Sebastian Bach. Dieses barocke Werk im gottesdienstlichen Kontext interpretierte das Orchester sehr einfühlsam und mit der notwendigen Ausdruckskraft. Ein sanftes Tongemälde inszenierten die Musiker bei „Riflessi“ von Michele Netti und ein spannungsgeladenes rhythmisches Feuerwerk war bei „Montana del Fuego“ von Markus Götz zu hören, bevor es bei „Brasilia Potpourri“ in rasantem Tempo musikalisch nach Lateinamerika ging.

Eher ruhige, melodiöse Töne bot das Medley „Bye, Bye Spiritual“ von Luigi di Ghisallo mit unter anderem „Amazing Grace“ und „O happy Day“.

Starker Auftritt des Jugendorchesters

Alle Register seines Könnens zog das Ensemble bei einem Potpourri aus Leonard Bernsteins „West Side Story“. Elemente des Jazz, Tanzrhythmen und dramatische Passagen verwoben sich zu faszinierenden Klangfarben. Als Zugabe spielte das Orchester eine italienische Tango-Serenade.

Dass sich die Handharmonikafreunde Ebnat um den Nachwuchs keine Sorgen zu machen brauchen, zeigte der Auftritt des Jugendorchesters unter der Leitung von Gerhard Schroth.

Das von populärer Musik geprägte Repertoire reichte von Musicalmelodien wie „Can you feel the Love tonight“ aus dem König der Löwen und der „Totalen Finsternis“ aus dem Tanz der Vampire, über den romantischen „California Dream“ und dem rhythmischen Stück „Always look on the bright Side of Life“ bis hin zu „Over the Rainbow“ im mächtigen Sound.

Das Publikum belohnte mit langanhaltendem Applaus den inspirierten Auftritt der beiden Orchester.