Neues Buch über den Publizisten Pahl

Die Stiftung „Literaturforschung in Ostwürttemberg“ stellt am kommenden Dienstag, 12. Juni, um 14 Uhr in der Johanneskirche in Aalen ein neues Buch über den Pfarrer und Publizisten Johann Gottfried Pahl vor. Pahl wurde vor 250 Jahren in Aalen geboren. Er starb 1839 in Stuttgart. Das Buch heißt „Ein politischer Kopf aus Ostschwaben“.

Der Aalener Organist Hans Roman Kitterer wird die Veranstaltung auf der historischen, 1802 gebauten Allgeyer-Orgel musikalisch umrahmen.

Nach einem Orgelstück von Christian Heinrich Rinck (1770 bis 1846) folgen eine Begrüßung durch Dekan i. R. Erich Haller und ein Grußwort von Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Im Anschluss folgt ein weiteres Orgelstück, diesmal aus der Feder von Johann Melchio Dreyer, geboren 1747 in Röttingen bei Lauchheim. Das Buch selbst wird der Autor Klaus Graf näher beleuchten, bevor die Buchvorstellung mit zwei Orgelstücken von Justin Heinrich Knecht (1752 bis 1817), einem Orgelstück von Johann Sebastian Bach und Dankesworten des Stiftungsvorstands Rainer Wieland endet.