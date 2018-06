Neuer Zugang zur Tiefgarage kommt

Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat die Neugestaltung des Zugangs zur Rathaus-Tiefgarage vom Marktplatz her (wir haben bereits ausführlich berichtet) einstimmig gebilligt und den Baubeschluss dafür gefasst. Man wolle ihn „aufhübschen“, aber nicht um jeden Preis, sagte OB Thilo Rentschler.

Weshalb die Teile, die noch funktionieren, bleiben könnten. Einen großen Vorteil nannte er es, dass im künftigen Kubus-Kaufhaus am Markt zwei behindertengerechte Aufzüge in die Tiefgarage mit den „sensationellen“ Betriebszeiten von 7 bis 24 Uhr installiert würden. Ein Vertrag über die Nutzung werde abgeschlossen, so der OB auf Nachfrage von Uschi Barth (CDU). Die meinte, mit der jetzigen Planung das Beste aus der Situation gemacht zu haben. Ihre neuen Zimmer im Bereich des ehemaligen Ratskellers sollen die Fraktionen des Gemeinderats Anfang Februar beziehen können, sagte Rentschler auf Barths weitere Nachfrage.

Hermann Schludi (SPD) merkte kritisch an, dass die Steilheit der Treppen in die Tiefgarage ja auch nach dem Umbau wohl bleibe. Rentschlers klare Antwort: „Ja, sonst landen wir im Rossmann.“