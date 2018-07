Der im März begonnene Weg der Judo-Abteilung des TSV Hüttlingen „Bewegt Älter werden mit Judo" für Ü 30-Judoka zahlt sich bereits aus. Max Kolar mit 71 Jahren, Klaus Lühmann und Klaus Lengner, jeweils 65 Jahre alt, bestanden ihre Gürtelprüfung.

Kolar und Lühmann mit 65 Jahren legten jetzt ihre zweite Gürtelprüfung zum Gelb-Gurt ab. Mit Rita Magg, Angelique Koller und Klaus Lengner (65 Jahre) bestanden drei Judokas ihre erste Prüfung zum Weiß-Gelb-Gurt. Durch das große Engagement der fünf Prüfungsteilnehmer und der intensiven Vorbereitung durch die Trainer der Judo-Abteilung in Hüttlingen konnten die fünf Judokas die erworbenen und vielfach geübten technischen Kenntnisse und Fertigkeiten der sechs Prüfungsfächer unter Beweis stellen.

Die gesamten Techniken und daraus Würfe vom Stand in den Boden mit anschließenden Halte- und Befreiungstechniken mussten so vorgeführt werden, dass sie den Augen der beiden Prüfer, Thomas Meyer (1. DAN) und Ronald Weinschenk (2. DAN) Stand halten konnten.

Das Programm im Griff

Die fünf Prüflinge hatten ihr Programm aber sehr gut im Griff, so dass ihnen am Schluss zu guten bis sehr guten Leistungen gratuliert werden konnte. Urkunden und der weiß-gelbe Gürtel wurde von den beiden Prüfern übergeben an: Magg, Koller und. Urkunden und der gelbe Gürtel wurden an Kolar und Lühmann überreicht. Trainer in der Vorbereitung waren: Peter Berreth, Eugen Ziegler, Thomas Meyer und Ronald Weinschenk.

Nächstes Ziel ist nun die Prüfung zum gelben und zum gelb-orangen Gürtel. Infos über das Judo und zum kostenlosen Probetraining für Erwachsene gibt es bei Eugen Ziegler, 07361/73704 oder bei Ronald Weinschenk, 07361/971964 oder per E-Mail an: judo-huettlingen@email.de.