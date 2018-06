Neuer Weg soll Rombacher Straße „zivilisieren“

Um die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer in der Rombacher Straße auf Höhe des Schubart-Gymnasiums (SG) zu verbessern, soll auf der stadtauswärts rechten Seite ein erhöhter Geh- und Radweg gebaut werden. Entstehen soll er entlang der Stützmauer zwischen der Bushaltestelle nach der Parkstraße und der Druckknopfampel an der Einmündung Steimlestraße. Diesen Plan hat Oberbürgermeister Thilo Rentschler den Mitgliedern des Technischen Ausschusses des Gemeinderats bei einem Vor-Ort-Termin vorgestellt. Dazu waren auch etliche Anwohner gekommen, die inzwischen vereint Tempo 30 und weitere Maßnahmen gegen die Lärm- und Verkehrsbelastung dort fordern.

Deshalb, so erklärte ihnen der OB, sei der Ausschuss in erster Linie aber gar nicht hier. Vielmehr gehe es um den Wunsch aus dem Gemeinderat, vor allem für die Schüler von SG und Greutschule eine weitere Querungshilfe im Bereich Parkstraße anzulegen. Man habe dafür mehrere Varianten geprüft mit dem Ergebnis, dass eine solche aus verschiedenen Gründen nur schwer umsetzbar sei. Man sei aber auf die „Grundidee“ gekommen, die Straße an dieser Stelle durch den maximal 45 000 Euro teuren Bau eines erhöhten, mit einem Bordstein versehenen und 2,5 Meter breiten Geh- und Radwegs zumindest optisch zu verengen und dadurch zu „zivilisieren“. Autofahrer könnten den Radweg nicht mehr überfahren, und den Fußgängern stehe ein Weg zur Verfügung, der auf dieser Seite eben nicht mehr über das SG-Schulgelände zur Parkstraße führe.

OB: Lärmpunkte sind erfasst

Was die Lärm- und Verkehrsbelastung anbelangt, wies Rentschler die Vorwürfe der Anwohner „entschieden zurück“, die Stadt tue hier nichts (wir berichteten). Die Lärmpunkte in der Rombacher Straße seien wie alle anderen im Stadtgebiet in einer Lärmkarte für das künftige Mobilitätskonzept erfasst, die inzwischen öffentlich ausliege. Demnächst soll die Karte auch im Internet zugänglich sein. Im neuen Jahr werde man wieder intensiv an der Lärmkartierung sowie am Mobilitätskonzept insgesamt weiterarbeiten. Für konkrete Maßnahmen beim Lärmschutz und der Tempodrosselung hier sei aber die Stadt alleine gar nicht zuständig, hier müsse auch das Regierungspräsidium mit eingebunden werden.

Kurt Schoen schilderte als Sprecher der Anwohner die Situation. Ein erheblicher Teil des Verkehrs entstehe hier tagsüber dadurch, dass viele Autofahrer aus Richtung Stadthalle und Hüttfeld inzwischen ihren Weg nach Norden über die Steimlestraße und die Parkstraße mit dem kurzen Stück Rombacher Straße dazwischen suchten. Beim Lärm stehe man mit durchschnittlich 70 Dezibel Belastung „an vorderster Front“. Joachim Schürg, der Leiter der Straßenverkehrsbehörde der Stadt, erklärte, man wolle auch auf der anderen Straßenseite tätig werden. Wo es keine Grundstücksausfahrten gebe, solle eine bauliche Abgrenzung zwischen Gehweg und Fahrbahn geschaffen werden. Der Auftrag dafür sei an das Tiefbauamt bereits ergangen. Es gebe, so bekräftigte der OB, sicher nicht „die eine Maßnahme als einzige Lösung“, man werde eher in mehreren kleinen Schritten zu einer Gesamtverbesserung kommen.

Rat für Tempo 30 nicht zuständig

Die Ratsmitglieder zeigten sich mit dem Bau eines neuen Geh- und Radwegs einverstanden. Man müsse, so Uschi Barth (CDU), ehrlicherweise aber auch sagen, dass der Gemeinderat ein Tempolimit nicht beschließen könne, weil er dafür gar nicht zuständig sei. Hermann Schludi (SPD) warnte: Ein Tempolimit werde nicht viel bringen, und wenn man hier eine 30er-Zone mache, „will ganz Aalen eine werden“. Anwohner Schoen hielt dagegen: In anderen Städten funktioniere sie in ähnlichen Situationen ja auch. Bürgermeister Wolf-Dietrich Fehrenbacher schließlich will prüfen, den alten „Blitzer“ in der Rombacher Straße durch einen neuen zu ersetzen, der in beide Richtungen gleichzeitig funktioniere. Dadurch könnte man verhindern, dass die Autofahrer nach dem Gerät wieder Gas geben.