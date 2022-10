Neuer Vorstand für den VdK-Ortsverband Aalen: Harald Röcker und Josef Mischko kandidieren

Im Ortsverband Aalen des Sozialverbands VdK werden sich bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 8. Oktober Harald Röcker als Vorsitzender und Josef Mischko als stellvertretender Vorsitzender zur Wahl stellen. Diese Nachricht hat Kreisverbandsvorsitzender Ronald Weinschenk den Frauenvertreterinnen aus 20 Ortsverbänden bei einem Arbeitstreffen mit dem Kreisverbandsvorstand mitgeteilt.

Bei ihrer Begrüßung zeigte sich Kreisfrauenvertreterin Sonja Bäurle erfreut, 18 Frauenvertreterinnen aus 20 Ortsverbänden sowie vom geschäftsführenden Kreisverbandsvorstand den Vorsitzenden Ronald Weinschenk, den stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Holzner, den Kreiskassenwart Holger Diehl und Kreisschriftführer Franz Dorn begrüßen zu können.

Bäurle verwies unter anderem auf die aktuelle VdK-Kampagne „Nächstenpflege“. Seine Nächsten zuhause zu pflegen, sei oft erfüllend, bringe einen aber auch mehrmals an körperliche, seelische und leider auch an finanzielle Grenzen.

Die unermüdliche Hilfe und das Engagement der Frauenvertreterinnen für den sozialen Zusammenhalt, auch in den Ortsverbänden, sei eine wichtige Säule im sozialen Miteinander der VdK-Familie, sagte Ronald Weinschenk zur Begrüßung. Er berichtete über die Probleme, die einige Ortsverbände haben, um geeignete ehrenamtliche Mitglieder für eine Vorstandsarbeit zu gewinnen.

So werde der Ortsverband Aalen seit Mitte Juni vom GF-KV-Vorstand treuhänderisch geführt. Zwischenzeitlich konnten aber wieder Ehrenamtsinteressierte gefunden werden, so dass am 8. Oktober die genannte außerordentliche Hauptversammlung stattfinden könne.

Auch für den Ortsverband Bopfingen, so Weinschenk, konnte nach über vier Jahren ohne Vorstand und Kassierer wieder eine komplette geschäftsführende Vorstandschaft und mit Ingrid Gottstein eine kompetente Vorsitzende gefunden werden.

Leider gebe es auch im Ortsverband Hüttlingen-Abtsgmünd seit der Hauptversammlung Ende Juni keinen Vorsitzenden und keinen stellvertretenden Vorsitzenden mehr. Einen Lösungsansatz habe man auch im Kreisverbandsvorstand bisher nicht ausmachen können.

Für den Ortsverband Oberkochen werden ein neuer Vorsitzender aus Altersgründen sowie ein Schriftführer gesucht. Im Oktober feiern der Ortsverband Neresheim und der Ortsverband Hofen ihr 75-jähriges Jubiläum.

Letztendlich verwies Weinschenk noch auf eine Veranstaltung des Ortsverbands Tannhausen am 14. Oktober, zu der auch VdK-Präsidentin Verena Bentele ihr Kommen zugesagt habe.

Die Frauenvertreterinnen aus dem Kreisverband Aalen berichteten über ihre Mitarbeit in den 20 Ortsverbandsvorständen: Sie organisieren regelmäßig die Geburtstags-Krankenbesuche, Frauenfrühstück, monatliche Veranstaltungen und Ausflüge und seien bei allen Veranstaltungen in den Ortsverbänden ehrenamtlich mit Eifer dabei. Die Zusammenarbeit in den 20 Vorständen im Kreisverband Aalen funktioniere zum überwiegenden Teil sehr gut.

Auch Kreisfrauen-Frauenvertreterin Sonja Bäurle stellte erfreut fest, dass die Vorstandsarbeit größtenteils doch sehr gut funktioniere, die angebotenen Veranstaltungen gut angenommen würden und somit eine große Zufriedenheit in den Ortsverbänden bestehe.