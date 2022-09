Neuer Studiengang Medizinassistent: Kreis finanziert zwei Professuren mit

Mit Beginn des Wintersemesters 2022/2023 wird an der Hochschule Aalen der neue Studiengang Physician Assistant mit 24 Studierenden starten. Die deutsche Bezeichnung für diesen Beruf lautet „Medizinassistent“ oder „Arztassistent“. Der Ostalbkreis wird sich an der Finanzierung von zwei sogenannten Gemeinsamen Professuren für den neuen Studiengang mit jeweils 65 000 Euro jährlich beteiligen, und das sechs Jahre lang.

Dem hat der Ausschuss für Bildung und Finanzen des Kreistags in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

Der Kreis sehe in dem neuen Studiengang ein gutes Mittel, um Fachkräfte für die Kliniken Ostalb zu gewinnen und mit den Absolventen zugleich die dortige Ärzteschaft zu entlasten, sagte Landrat Joachim Bläse. Physician Assistants sind seit vielen Jahren im angloamerikanischen Raum etabliert, seit einigen Jahren beginnt das Berufsbild auch in Deutschland Fuß zu fassen, wie der Gründungsbeauftragte und Studiendekan für den neuen Studiengang, Professor Andreas Ladurner, erläuterte. Physician Assistants arbeiten eng mit dem ärzlichen Dienst zusammen und übernehmen übertragbare ärztliche Aufgaben.

Das Bachelor-Studium dauert acht Semester inklusive integrierter Praxisphasen. An der Hochschule Aalen sollen in enger Kooperation mit den Kliniken Ostalb zunächst 24 Studienplätze pro Kalenderjahr angeboten werden, jeweils zum Wintersemester. Auf die ersten 24 Plätze hatte es laut Ladurner über 200 Bewerbungen gegeben.

Die Kooperation zwischen den Kliniken Ostalb und der Hochschule soll dabei aber nicht auf die praktische Ausbildung der Studierenden in den Klinken beschränkt bleiben. Vielmehr soll es auch eine vertiefte Zusammenarbeit auf Ebene von Forschung und Lehre geben.

Dazu soll ein Kooperationsmodell mit der Bezeichnung Gemeinsame Professur beitragen. Dabei teilen sich das Land beziehungsweise die Hochschule und die Kliniken als Praxispartner die Kosten für die Professur im Verhältnis 49 zu 51 Prozent. Das Modell erlaubt den Kliniken Ostalb, hochwertige ärztliche Arbeitsplätze mit der Möglichkeit zu professoraler Tätigkeit und insbesondere Forschung zu schaffen.

Die Hochschule wiederum profitiert davon, dass eine praktische Tätigkeit in der Patientenversorgung gewährleistet ist, die wiederum der medizinischen Lehre zugutekommt. Im Ergebnis erlaubt das Modell beiden Kooperationspartnern den Einstieg in die „Hochschulmedizin“.

Der Landkreis erstattet der Hochschule in pauschalierter Form die für zwei Dienstverträge mit jeweils 49 Prozent anfallenden Arbeitgeberkosten für die Laufzeit von sechs Jahren im Sinne der Finanzierung einer Stiftungsprofessur. In der Summe sind dies jährlich 130 000 Euro.

Das Modell sei „richtig gut“ und es sei „zielgenau“, weil es Arbeitskräfte an die Region und damit an die Kliniken binden könne, befand Georg Ruf für die CDU-Fraktion. Bennet Müller (Grüne) sah darin eine weitere Stärkung des akademischen Angebots in der Region.

Der SPD-Kreisrat und Aalener OB Frederick Brütting bemerkte, manche Personalprobleme in der Medizin seien hausgemacht. „Wir müssen die Türen wieder für mehr Leute öffnen“, sagte er unter anderem mit Blick auf den strengen Numerus clausus für das Medizinstudium.

Auf die Frage von Kreisrat Michael Lang (FDP), ob der neue Studiengang auch berufsbegleitend möglich sein könnte, sagte Professor Ladurner, aus jetziger Sicht werde das bei diesem relativ anspruchsvollen Studium eher schwierig werden.