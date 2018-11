Neuer Sportverein heißt Aalener Sportallianz

Jetzt ist es offiziell: Aalener Sportallianz. So soll der neue Sportverein nach der Fusion des TSV Wasseralfingen, des MTV und des DJK Aalen heißen. Mit gut 4200 Mitgliedern wird er der mit Abstand größte Verein Aalens und ebenfalls mit Abstand der größte Sportverein im Ostalbkreis sein. Intensiv wurde diese Verschmelzung in den vergangenen drei Jahren vorbereitet. „Es ist fast geschafft“, war das Pressegespräch am frühen Donnerstagabend in den Räumen der AOK überschrieben, in denen die Vorstände ihr „klares Ja“ zu diesem Riesenschritt bekräftigten.

Eine Menge Gründe nannte nochmals der Sportkreisvorsitzende Manfred Pawlita für diese Fusion. Unter anderem brauche man eine Professionalisierung im Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft. Und schon durch ihre „schiere Größe“ habe die Allianz eine deutlich bessere Verhandlungsposition.

Dass die Wahl auf diesen Namen fiel, begründete er so: Der neue Großverein sei „etwas ganz Neues“ und das solle sich auch im Namen ausdrücken. Pawlita hatte neben den Vorständen auch den etwa 100 Ehrenamtlichen gedankt, die die Fusion mit vorbereitet hatten. Den Zeitpunkt der Verschmelzung sieht Pawlita als „genau richtig“ an: „Drei gesunde Vereine stellen einen gesunden, zukunftsfähigen Verein auf die Beine.“

Die Aalener Sportallianz stellt 20 Wettkampfsportarten, von Aikido bis Volleyball. Und das ist für Pawlita „schon eine Hausnummer.“ Es entstehe ein Verein mit dem breitesten Bewegungsangebot in der ganzen Region.

Hirschbach wird zum Zentrum für Ballspiele

Die Infrastruktur wird so aussehen: Der Hirschbach (DJK) wird Zentrum für Ballspiele und Jugendfußball (bis zur U17). Pawlita kann sich dort ein Baseballfeld gut vorstellen. Im Spiesel (TSV Wasseralfingen) bleibt kurzfristig „alles so gut wie es ist“. Es soll aber mittelfristig zum Turnzentrum ausgebaut werden. Im Rohrwang soll – wie mehrfach berichtet – ein Sportkindergarten eingerichtet werden. Er ist noch in der Vorplanung.

Über die Fusion müssen nun die Mitglieder entscheiden, in je drei außerordentlichen Versammlungen: am 5. Dezember der TSV Wasseralfingen, einen Tag später die DJK Aalen und tags darauf der MTV Aalen.