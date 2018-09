Neuer Sozialführerscheinkurs wird eingeführt

In Aalen soll ein neuer Sozialführerscheinkurs eingeführt werden. Seit 2005 gab es in Aalen in 15 Kursen Sozialführerscheine. kirchliche und soziale Träger haben für Aalen ein Kurssystem entwickelt, das sich so bewährt hat, dass im Oktober ein neuer, der 16. Kurs beginnen kann.

Ehemalige Absolventinnen haben sich im Café Samocca getroffen, um sich über ihre Erfahrungen nach dem Kurs auszutauschen. Pfarrer Bernhard Richter sprach von einem wichtigen Engagement im ehrenamtlichen Bereich. Der Kurs des Sozialführerscheines wolle Menschen ermutigen und qualifizieren, sich im sozialen Bereich einzubringen und damit eine wichtige Säule diakonischen und caritativen Handelns mit zutragen und mitzugestalten. Unter der Moderation von Diakon Jörg Dolmetsch fand dann ein wichtiger Austausch der Absolventinnen statt.

Neues Betätigungsfeld gesucht

Irmgard Höflacher beispielsweise berichtete, wie sie nach dem Tod der Mutter ein neues Betätigungsfeld suchte und über den Sozialführerschein zum Nähcafé im Übergangswohnheim in Aalen in der Ulmer Straße gestoßen ist und sich dort für Migranten engagiert. Hilde Weber hat bereits 2007 den Kurs gemacht und leitet inzwischen den Caritasausschuss in Oberkochen. Emma Weiß fand ihr Betätigungsfeld in der LEA in Ellwangen in der Kinderbetreuung, singt und spielt mit Flüchtlingskindern und lässt für einige Zeit die Sorgen vergessen. Viele Beispiele folgten, bevor Diakon Michael Junge die Runde schloss. Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sich noch manche für den neuen Kurs ab 25. Oktober anmelden.