Neuer Rekord in der Frauenklinik: 1752 Entbindungen

Wieder hat die Geburtsklinik des Ostalb-Klinikums einen neuen Rekordwert bei den Geburtenzahlen erreicht. Mit 1752 Entbindungen wurde 2020 der Höchstwert von 1584 im Jahr davor noch einmal um elf Prozent überboten. Noch nie sind mehr Geburten im Ostalb-Klinikum gezählt worden.

Die gestiegenen Zahlen der vergangenen Jahre lassen sich mit den insgesamt steigenden Geburtenzahlen in Baden-Württemberg allein nicht erklären. „Vielmehr konnten wir in den vergangenen Jahren unser Einzugsgebiet über die Landkreisgrenzen hinaus stetig vergrößern und erweitern. Die kontinuierlich sehr gute Versorgung unserer Patientinnen spricht sich herum und beschert uns jährlich deutlich steigende Geburtszahlen“, so der Chefarzt der Frauenklinik Dr. Karsten Gnauert.

Kreißsaaloberärztin Frau Dr. Maria Angheluta ist sich sicher: „Der gute Ruf dieser Klinik und die wunderbare Arbeit des gesamten Teams um die leitende Hebamme Monika Bühler und die Leiterin der Wochenstation, Petra Racists, sind der Garant für diese bemerkenswerte Entwicklung.“

Wichtig ist den Aalener Geburtshelfern, dass auch in Zeiten von Corona das Geburtserlebnis gemeinsam als Paar in familiärer und geschützter Atmosphäre möglich ist. So können in Aalen auch weiterhin alle Partner die Geburt und das Wochenbett gemeinsam erleben.

Sina Knüpfer und Ingo Nagy aus Großkuchen wollen das bestätigen. Ihre Tochter kam am 26. Januar im Ostalb-Klinikum um 20.12 Uhr zur Welt. „Zur Primetime“, wie Papa Ingo Nagy stolz bemerkt. Ihnen fehlt bei ihrer ersten Geburt der Vergleich, und nach gut einem Jahr Corona hat man sich ja auch schon an so manches gewöhnt, was vor einem Jahr noch kaum vorstellbar war. So klagen die frischgebackenen Eltern auch nicht über Maskenpflicht im Krankenhaus, Coronaabstriche oder die stark eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten. Sie haben nach eigenen Angaben die Vorbereitung, die sehr viel online und digital stattgefunden hat, als sehr gut empfunden und erlebt. „Im Online-Geburtsvorbereitungskurs bekam ich super Information von meiner Hebamme über Zoom“, berichtet Sina Knüpfer.Die Räumlichkeiten habe ich mir eben als virtuellen Rundgang auf der Homepage des Ostalb-Klinikums angeschaut.“ Zum Austausch mit den anderen Schwangeren und Mütter gibt es jetzt eine WhatsApp-Gruppe.

Um sich zu schützen, hat sich das Paar schon vor Wochen isoliert und die sozialen Kontakte über die bestehenden Coronaregeln hinaus deutlich reduziert. Das wollen sie auch jetzt nach der Geburt so handhaben. Beide sind sich einig, dass die Kontakte und der Austausch natürlich schon sehr fehlen. Sie können dem Ganzen aber auch etwas Positives abgewinnen. „Wir finden es gar nicht so schlimm, dass wir in diesen ersten Tagen für uns sind und ein bisschen Zeit und Ruhe für uns haben“, so Ingo Nagy.