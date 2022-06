Neuer Regionalplan 2035 ist in Arbeit

Eine umfangreiche Tagesordnung haben die Mitglieder des Regionalverbands Ostwürttemberg in ihrer öffentlichen Sitzung des Planungsausschusses im großen Sitzungssaal des Aalener Rathauses diskutiert. Zentrales Thema der Tagesordnung war der Gesamtentwurf des Regionalplans 2035.

Seit fünf Jahren beschäftigt sich die Verbandsverwaltung intensiv mit einer zukunftsorientierten Regionalplanung für die beiden Landkreise Heidenheim und Ostalbkreis. Sie soll auch geänderten Anforderungen gerecht werden: Photovoltaikanlagen werden notwendig oder ein neues Gewerbegebiet soll zusätzliche Arbeitsplätze bescheren, ebenso sind Wohnbauflächen für die Zukunft festzulegen und der landwirtschaftlichen Nutzung und dem Freiraumschutz Platz zu geben. Und die Regionalplanung soll nachhaltig sein.

Nach Auffassung der Verbandsleitung stellt der gegenwärtige Ansatz des zukünftigen Regionalplans 2035 sicher, dass in den Planungsdokumenten die für die nächsten 15 Jahre relevanten und zentralen Maßnahmen berücksichtigt werden.

In den Stellungnahmen bei der Sitzung wurde von den Mitgliedern intensiv diskutiert, inwieweit neue Flächen für Photovoltaik (PV) in Konkurrenz zu Energiepflanzen wie Mais und Raps und dem Nahrungsmittelanbau stehen. Die Verbandsmitglieder lehnten mehrheitlich den Antrag der Grünen ab, mehr PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen zu ermöglichen. Es gelte, was im Klimaschutzgesetz des Landes stehe, nämlich zwei Prozent der Regionsfläche für Windenergie und PV bereitzustellen, sagte Verbandsdirektor Thomas Eble. Nichtsdestotrotz könnten neue Regelungen auf Landesebene dazu führen, in der nächsten Zeit einen Teilregionalplan „Erneuerbare Energien“ auf den Weg zu bringen. In diesem sollen laut Verbandsverwaltung unter anderem Themen wie Windkraft und PV-Anlagen behandelt werden.

Ein weiterer Diskussionspunkt war es, freie Flächen für die Großansiedlung neuer Technologieunternehmen in der Gesamtplanfortschreibung zu bedenken. Zum Thema Raumstruktur und zentrale Orte gab es ebenfalls einen regen Meinungsaustausch. Durch entsprechende Festlegungen soll mit der Stärkung der zentralen Orte die Versorgungsstruktur der Bevölkerung und der Wirtschaft in der Region verbessert werden.

Um den bisher geltenden Regionalplan 2010 für Ostwürttemberg abzulösen, sollen die Text- und Kartenunterlagen des neuen Regionalplanentwurfs noch im Sommer veröffentlicht werden. Dann können Bürger, Gemeinden und Behörden ihre Stellungnahmen dazu abgeben.