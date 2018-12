Neuer Pausenhof fürs Schubart-Gymnasium

Das Schubart-Gymnasium (SG) darf sich auf einen neu gestalteten Pausenhof freuen. 731 000 Euro will die Stadt dafür in die Hand nehmen.

Entstehen sollen unter anderem ein „grünes Klassenzimmer“ sowie neue Sitz- und Aufenthaltsbereiche für Kommunikation, Bewegung, Spielen und Lernen. Neue Sitz- und Pflanzinseln im Bereich zwischen dem alten Bonatz-Bau, dem neu entstehenden Fachklassentrakt und der Jahnturnhalle sollen das Gelände noch stärker als bislang durchgrünen. Der erste Bauabschnitt soll nach Fertigstellung des Fachklassentrakts im kommenden April angegangen werden, der zweite Bauabschnitt mit der eigentlichen Schulhofneugestaltung ab den Sommerferien im nächsten Jahr. In einem dritten Bauabschnitt schließlich soll der Treppenzugang zur Rombacher Straße saniert werden. In die Pläne zur Neugestaltung waren auch SG-Schüler aller Altersstufen mithilfe von Workshops eingebunden. Der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung des Gemeinderats billigte die Pläne zur Umgestaltung. Michael Fleischer (Grüne) und Thomas Rühl (Freie Wähler) allerdings stieß die Tatsache auf, dass die einst teuer erbaute Mensa derzeit relativ ungenutzt und konzeptionslos dastehe. Die Stadt, so die Verwaltung, wolle sich gemeinsam mit der Schule Gedanken über die Zukunft der Mensa machen.