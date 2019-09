Die Vereinsgaststätte der Tennisabteilung der Aalener Sportallianz im Wasseralfinger Spiesel (ehemals TSV) hat einen neuen Pächter: Abteilungsleiterin Ulrike Schilling begrüßte Pietro Ianneo, der die Gaststätte zukünftig mit zwei Mitarbeitern führen wird.

Schilling zeigte sich besonders erfreut über den Umstand, dass hierdurch ein nahtloser Übergang in der Bewirtung gewährleistet werden konnte. Pietro Ianneo, der die Gaststätte in der benachbarten Spieselhalle zugleich weiterführen wird, bringt bereits Ideen ein, um der Gaststätte mit ihrer Sonnenterrasse zusätzlichen Schwung zu verleihen. So wird beispielsweise täglich ein wechselnder Mittagstisch mit Tagesgerichten angeboten. Ulrike Schilling wünschte dem neuen Pächter viel Erfolg.

Die Gaststätte ist täglich ab 10 Uhr geöffnet, Mittagstisch wird von Montag bis Freitag zwischen 11.30 und 13.30 Uhr angeboten. Der neue Pächter will die Gaststätte zudem auch weiterhin für Familienfeste und dergleichen anbieten.