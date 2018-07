Neuer Ostalb-Krimi von Tanja Roth

Am kommenden Donnerstag, 26. Juli, erscheint im Emons-Verlag der neue Ostalb-Krimi „Der Tote vom Kocher“, das Debüt der Autorin Tanja Roth.

Zur Handlung: In einem abgelegenen Tal auf der Ostalb wird die aufwendig inszenierte Leiche eines jungen Mannes gefunden. Der Verdacht der Polizei fällt schnell auf einen ehemaligen Häftling, doch der hat ein wasserdichtes Alibi. Wenig später wird ein weiterer Toter entdeckt, auch er sorgfältig arrangiert. Treibt ein Ritualmörder sein Unwesen? Hauptkommissarin Eva Brenner und ihre Kollegen tappen im Dunkeln, doch dann liefert die DNS-Analyse vom zweiten Tatort unglaubliche Erkenntnisse ...

Der erste Fall für die junge Kommissarin Eva Brenner hat es in sich: Erst taucht ein Daumen auf, dann die dazugehörige Leiche. Brenner kennt die Ostalb bestens – doch ganz Herrin der Lage ist sie nicht: Ein traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit macht ihr immer noch zu schaffen. Brenners Kollege Gerhard Vollrath bildet den ruhigen Gegenpol. Zusätzliche Spannungen ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit der exaltierten LKA-Kollegin Regina Wernhaupt.

In ihrem Debüt erschafft Tanja Roth einen spannenden wie tragischen Krimiplot mit vielen Zwischentönen. Der Perspektivwechsel zwischen Ermittlerin und Täterin gibt dem Plot psychologischen Tiefgang. Vor waldreicher Kulisse der Ostalb entfaltet sich eine spannende Geschichte mit vielen lokalen Bezügen.

Schon als Kind beschäftigte Roth ihre Deutschlehrer mit langen Aufsätzen. Nachdem sie im Hotelfach die verschiedensten Menschen beobachten konnte, begann sie, Kurzgeschichten zu schreiben. Ihr Herz für die Ostalb entdeckte sie beim Studium von Kommunikationsdesign in Schwäbisch Gmünd. Nach Stationen in München, Orléans und Rom lebt sie heute in der Nähe von Stuttgart.