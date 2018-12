Neuer Ort, neuer Termin, bewährte Party

Die „Mohrenfete“ der Kulturfreunde Galgenberg findet diesmal am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, im „Frapé“ statt. Zu Gast ist diesmal die Band n8akustik, eine vielseitige Band, die Pop- und Rocksongs von früher und heute in einem unverwechselbaren Stil präsentiert. Einlass ist um 20 Uhr, anschließend ist wie gewohnt „Mohren-Disco“.

Die „Mohrenfete“ ist die Winterveranstaltung der Kulturfreunde Galgenberg, die im Sommer das Galgenberg-Festival auf dem Gelände am Alten Gaskessel veranstalten. Das Fest, zu dem alle möglichen Ex-Aalener aus ganz Deutschland anreisen, erinnert an das ehemalige Jugendzentrum Mohren, das in den 80er und 90er Jahren unter anderem für seine legendären „Mohren-Discos“ bekannt war. Zur „Mohrenfete“ laden die Kulturfreunde gerne Bands aus der Gegend ein, die eine Beziehung zum Verein oder zum „Vereinsorchester“ haben, das seit 2003 einer der Höhepunkte des Galgenberg-Festivals ist.

So auch n8akusitk aus Aalen. Bandmitglied Jürgen Allert beschriebt es im Interview so: „Wir machen akustische Rock-Pop-Covermusik von den 70ern bis heute und haben damit eine große Bandbreite für viele Altersgruppen. Obwohl wir ,nur’ Gitarren, Bass und Gesang haben, also ohne Schlagzeug und Keyboard auskommen, legen wir einen ordentliche Groove an den Tag. Manche Titel sind dann auch in einem eigenen n8akustik-Stil arrangiert.“

n8akustik (gesprochen: „Nachtakustik") ist ein Akustikquintett, das nach Jahren der großen Bühnen wieder zurück zu den Wurzeln geht und die Nähe zum Publikum sucht mit drei- bis vierstimmigem Satzgesang (männlich und weiblich), mit zwei bis drei Gitarren und mit Bassgitarre.

Ein Feuerwerk an Emotionen

Das Quintett legt Wert auf ein „Du und Du“ mit den Gästen, um gemeinsam ein Feuerwerk an Emotionen abzubrennen. Im Gepäck haben n8Akustik jede Menge erstklassiger Songs – fetzige Ohrwürmer, sanfte Balladen oder rockige Nummern. Die Musik reicht von Pop bis Rock (deutsch und englisch) und von Bryan Adams über Glasperlenspiel, Christina Stürmer, Sunrise Avenue bis Whitesnake.

Das Programm besteht durchweg aus inspirierten Coverversionen und wird von der Band ständig durch neue Songs erweitert. Eins verspricht die Band auf jeden Fall: Sie will mit ordentlichem Groove die Nacht zum Tag machen.