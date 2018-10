Neuer Naturkindergarten in Aalen eröffnet

Viele strahlende Gesichter bei Eltern, Erzieherinnen und Kindern hat es am Freitagnachmittag im städtischen Naturkindergarten im Greut gegeben. Mit einer Feier ist das Gebäude offiziell eröffnet worden.

„Die Sonne strahlt, die Kinder strahlen, was will man mehr“, sagte Oberbürgermeister Thilo Rentschler und betonte, dass sich die Naturkindergärten in Aalen zunehmender Beliebtheit erfreuen. Im Greut seien es derzeit sechs Kinder, bis Ende des Jahres prognostizierte er einen Anstieg auf zwölf Jungen und Mädchen. Insgesamt stünden hier 20 zusätzliche Plätze zur Verfügung

Die Baukosten bezifferte Rentschler auf 191 000 Euro, davon habe der Bund 120 000 Euro bezahlt. Der OB beteuerte, dass die Stadt Aalen die nächsten Jahre bei der Kinderbetreuung nochmals eine Schippe drauf legen werde. Es kämen locker 20 Millionen Euro an Investitionen zusammen. Er lobte das Engagement der Kirchen und der anderen freien Träger im Kindergartenwesen. Als Geschenk hatte der OB einen Apfelbaum mitgebracht, den er zusammen mit den sichtlich begeisterten Kindern pflanzte.

Die Leiterin der Einrichtung, Manuela Lippold, hob hervor, dass sich die Kinder im Wald und in der freien Natur sehr wohl fühlen. „Sie riechen die Kräuter, sie hören die Vögel und sie zählen die Bäume“, sagte die Kindergartenleiterin.

Der evangelische Pfarrer Marco Frey zitierte das Jesus-Wort „Lasst die Kinder zu mir kommen“ und sein katholischer Amtskollege Wolfgang Sedlmeier segnete das Gebäude. Die Feier wurde von den Kindern mit fröhlichen Liedern und einem Blättertanz mitgestaltet.