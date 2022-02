Neuer Mietspiegel ist in Arbeit

Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Stadt Aalen und der Gemeinde Essingen und mit Förderung des Landes wird in diesem Jahr ein neuer qualifizierter Mietspiegel erstellt, der am 1. Januar 2023 in Kraft treten soll. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Der qualifizierte Mietspiegel Aalen (veröffentlicht 2018, angepasst 2020) verliert, den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) folgend, nach vier Jahren zum 31. Januar 2022 seine Gültigkeit. Unter der Federführung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Aalen-Essingen wurde im vergangenen Jahr, nach Inkrafttreten des Mietspiegelreformgesetzes und der Mietspiegelverordnung, am 1. Juli mit den Arbeiten begonnen. So sei laut Stadt sichergestellt, dass die geänderten gesetzlichen Bestimmungen bei der Neuaufstellung des Mietspiegels berücksichtigt werden könnten. Begleitet wird das Projekt erneut vom ALP-Institut für Wohnen und Stadtentwicklung aus Hamburg, das insbesondere die Mitte des Jahres beginnende Datenermittlung durchführt.

Im Gesetz zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete ist geregelt, dass alte Mietspiegel mit Ablauf von zwei Jahren nach der Erstellung beziehungsweise erstmaliger Anpassung ihre Gültigkeit verlieren. Der Aalener Mietspiegel ist daher seit 1. Februar nicht mehr anwendbar. Die Begründung einer Mieterhöhung nach BGB kann allerdings auch dann wirksam erfolgen, wenn zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung kein Mietspiegel vorhanden ist. So könnte ein veralteter Mietspiegel prinzipiell zur Begründung einer Mieterhöhung herangezogen werden.