Neuer Kirchengemeinderat nimmt Arbeit auf

Mit seiner konstituierenden Sitzung hat der im März neu gewählte Kirchengemeinderat (KGR) Sankt Stephanus Wasseralfingen seine Arbeit aufgenommen. Die nun 14 gewählten Mitglieder und das Pastoralteam kamen dazu in der Sängerhalle zusammen am frühesten Termin, der Corona bedingt nach der aktuellen bischöflichen Verordnung dafür möglich war.

Die Mitglieder wurden auf ihr Amt verpflichtet und legten feierlich ihr Versprechen ab, ihr Amt im KGR gewissenhaft zu erfüllen und am gemeinsamen Heilsauftrag der Kirchengemeinde mitzuwirken.

Zu seiner Gewählten Vorsitzenden erkor das Gremium erneut Jutta Schaff, die dieses Amt bereits in der vergangenen Wahlperiode begleitet hatte. Als ihre Stellvertreterin wurde ebenfalls zum zweiten Mal Anita Scheiderer gewählt.

Wenige Tage vor dieser Sitzung war der Wechsel von Pfarrer Harald Golla in die Seelsorgeeinheit Virngrund im Sommer kommenden Jahres bekannt geworden (wir haben berichtet). Er werde, so sagte Golla jetzt in der konstituierenden Sitzung, den neuen KGR in diesem verbleibenden einen Jahr nach Kräften in seiner Arbeit begleiten, gemeinsam werde man die anstehenden Aufgaben und Projekte angehen. Größte Herausforderung dabei ist die in diesen Tagen beginnende Innensanierung der Stephanuskirche. Das unterstrichen in der Sitzung auch Kirchenpfleger Jochen Breitweg und die Rechnungsführerin der Gemeinde, Annette Hönle. Die Sanierung war durch Rissbildungen im Kircheninnern wegen Setzungen des Gebäudes notwendig geworden.

Inzwischen sind die Handwerker in die weitgehend ausgeräumte Pfarrkirche eingezogen. Am Morgen nach der konstituierenden KGR-Sitzung fand bereits der erste Gottesdienst im Ausweichquartier Sängerhalle statt. Läuft alles nach Plan, soll die Kirchensanierung, die sichtbar auch Arbeiten am Turm umfasst, bis zum ersten Advent abgeschlossen sein. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf über 360 000 Euro.