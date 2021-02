Neuer IHK-Geschäftsführer: Thilo Rentschler ist gewählt

Thilo Rentschler ist am Donnerstagabend von der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwürttemberg zum neuen Hauptgeschäftsführer gewählt worden. Der derzeitige Oberbürgermeister der Stadt Aalen wird sein Amt zum 1. Oktober antreten und übernimmt damit die Nachfolge von Michaela Eberle, die die Industrie- und Handelskammer zum 31. Januar verlassen hatte. Das berichtete die IHK im Anschluss an ihre Vollversammlung in einer Pressemitteilung.

Sie wandte sich auch vehement gegen die Behauptung, Rentschler hätte bei seiner Bewerbung zur Bedingung gemacht, ohne Gegenkandidaten anzutreten. Das Präsidium habe sich bei seiner Entscheidung alleine von den Qualitäten von Thilo Rentschler im Vergleich zu den anderen Kandidaten leiten lassen.

Bis zu Rentschlers Amtsantritt bleibt die IHK Ostwürttemberg unter der kommissarischen Leitung von Jurist Thorsten Drescher, stellvertretender Hauptgeschäftsführer und langjähriger Leiter des Geschäftsfelds Recht, umfassend handlungsfähig.

Die Vollversammlung der IHK Ostwürttemberg hat in ihrer Präsenzsitzung in Oberkochen unter Einhaltung strengster Hygieneauflagen Rentschler mit 38 Ja-, zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen zum neuen Hauptgeschäftsführer bestellt. Er wird nach Ablauf seiner Amtszeit als Oberbürgermeister der Stadt Aalen zum 1. Oktober seine neue Aufgabe antreten. Der Abstimmung ging laut IHK-Sprecher Peter Gring ein intensives Auswahlverfahren voraus.

Das Präsidium der IHK sei zunächst von der Vollversammlung in deren Sitzung am 26. November 2020 damit beauftragt und somit legitimiert worden, eine Vorauswahl unter den eingegangenen Bewerbungen zu treffen, so Gring in einer Pressemitteilung. Dabei wurde in der Sitzung auch beschlossen, dass das Präsidium als demokratisch bestimmte Findungskommission nicht auf ein festes Verfahren festgelegt ist und dabei bewusst auch die Möglichkeit besteht, im Ergebnis nur einen Kandidaten der Vollversammlung zur de facto Abstimmung über die Bestellung vorzuschlagen. Und dabei konnte laut dem IHK-Sprecher wiederum auf demokratische Art und Weise dafür oder dagegen votiert werden.

In diesem durch die Vollversammlung legitimierten Verfahren habe für das Präsidium als Auswahlgremium Thilo Rentschler mehr als überzeugt. Das Präsidium hatte zunächst die Mitglieder der Vollversammlung über seinen Vorschlag informiert. Öffentlich wurde die Bewerbung Rentschlers dann, als dieser mitgeteilt hatte, im Juli nicht erneut für das Amt des Oberbürgermeisters zu kandidieren, und die IHK in einer Pressemitteilung vom 3. Februar 2021 darüber informiert hatte, dass das Präsidium der Vollversammlung Thilo Rentschler zur Bestellung als Hauptgeschäftsführer in der Sitzung am 11. Februar 2021 vorschlagen werde.

Mit Vehemenz tritt die IHK Ostwürttemberg der Behauptung entgegen, Thilo Rentschler hätte bei seiner Bewerbung zur Bedingung gemacht, ohne Gegenkandidaten anzutreten. IHK-Präsident Markus Maier: „Diese Behauptung, die zudem aus der IHK selbst kommen solle, ist eine Unterstellung und entbehrt jeglicher Grundlage.“ Das Präsidium hätte dies nicht akzeptiert, sondern habe sich bei seiner Entscheidung und Vorgehensweise alleine von den Qualitäten von Thilo Rentschler im Vergleich zu den anderen Kandidaten leiten lassen.

In der Präsenzsitzung bestätigte die Vollversammlung nun ganz überwiegend die Einschätzung des Präsidiums. Nach dieser vereinigt Thilo Rentschler idealtypisch alle für die anspruchsvolle Aufgabe als IHK-Hauptgeschäftsführer gestellten Anforderungen. Mit seiner Ausbildung, seinem beruflichen Werdegang in Wirtschaft und Verwaltung und den damit verbundenen, weitreichenden Erfahrungen verfüge Rentschler über beste Voraussetzungen.

Diese würden ergänzt durch seine hervorragenden regionalen Kenntnisse und außergewöhnliche Vernetzung innerhalb und außerhalb Ostwürttembergs in Wirtschaft, Politik und allen gesellschaftlichen Bereichen. Und nicht zuletzt verfüge Rentschler durch seine jahrelange Führungsposition in der Wirtschaft über ausgeprägte Unternehmergene.

Mit diesen Eigenschaften und persönlichen Voraussetzungen habe er sich für Präsidium und Vollversammlung als die perfekte Lösung dargestellt, die das Anforderungsprofil für das Amt des Hauptgeschäftsführers in idealer Weise erfülle. Die Vollversammlung der IHK bestellte Rentschler daher in ihrer Sitzung am Donnerstagabend mit Wirkung spätestens zum 1. Oktober als Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwürttemberg.

IHK-Präsident Markus Maier nach der Bestellung: „Im Präsidium freuen wir uns außerordentlich, dass die Vollversammlung mit ihrem eindeutigen Votum für Thilo Rentschler unseren Vorschlag mehr als bestätigt. Wir sind daher voll überzeugt, heute die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der IHK und der Region gestellt zu haben.“ Er beglückwünschte Rentschler zur neuen Aufgabe und dem damit verbundenen großen Vertrauensbeweis durch die Vollversammlung. „Wir sehen unsere IHK mit Herrn Rentschler für die Zukunft bestens aufgestellt und gerüstet“, erklärte der IHK-Präsident abschließend.

Rentschler freute sich über seine Wahl. Einige der Themen, die ihm schon bisher als Oberbürgermeister von Aalen vertraut sind, werden ihn auch als Hauptgeschäftsführer der IHK beschäftigen. Dazu gehören der Mobilitätspakt mit Heidenheim oder die Transformation der Wirtschaft ins digitale Zeitalter sowie die Zukunft der Innenstädte und der Wirtschaft nach der Pandemie.

Die IHK Ostwürttemberg hat rund 100 hauptamtliche Mitarbeiter und rund 28 000 Mitgliedsunternehmen. Es besteht eine gesetzliche Mitgliedschaft. Die Zentrale befindet sich in Heidenheim, ein Bildungszentrum in Aalen.