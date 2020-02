Neuer gemeinsamer Chef beim Essinger Recycler Scholz

Ab dem 1. März übernimmt Rafael Suchan den vakanten Chef-Posten beim Essinger Metall-Recycler Scholz und wird gleichzeitig Geschäftsführer beim Hongkonger Mutterkonzern CEG. Der bisherige Chiho-Chef Henry Qin bleibt Chairman von CEG. Suchan wird Scholz mit den Töchtern in Europa und Nordamerika, und die Chiho-Aktivitäten in China und Asien gemeinsam steuern. „Für mich ist es wichtig, dass wir als Gruppe gut und enger zusammenarbeiten“, so der international erfahrene Industrie-Manager, der vom Chemiekonzern Lanxess wechselt. Dem 38-Jährigen, der zuletzt auch maßgeblich die Digitale Transformation beim Chemiekonzern bestimmt hat, ist es wichtig, „dass wir unser einzigartiges und globales Know-how vom Altpapier- bis zum Metallrecycling untereinander teilen, davon lernen und dadurch auch besser für unsere Kunden werden“.

Suchan ist in Schlesien in der Nähe der einstigen Gründungsstätte der Firma Scholz in Glogau im heutigen Polen geboren. Seit knapp fünfzehn Jahren lebt der in Düsseldorf aufgewachsene neue CEO mit seiner Familie in China. „Aber Essingen ist Scholz-Hauptsitz und bleibt auch für mich einer der wichtigsten Standorte“, so Suchan. „Deshalb werde ich trotz globaler Aufgaben selbstverständlich auch regelmäßig vor Ort sein.“