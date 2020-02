Neuer Chefarzt der Kardiologie vorgestellt

Bei einer Feier mit rund 100 Gästen im Bildungszentrum ist am Mittwochabend der neue Chefarzt der Kardiologie beim Ostalb-Klinikum in Aalen, Professor Peter Seizer, offiziell vorgestellt worden. „Schön, dass Sie da sind, wir nehmen hier nur die Allerbesten“, sagte dabei Landrat Klaus Pavel.

Er ließ den Werdegang von Seizer Revue passieren. Nach dem Medizinstudium in Ulm war er seit 2002 ununterbrochen in verschiedenen Funktionen in Tübingen tätig, zuletzt als Geschäftsführender Oberarzt und Leiter der Herzkatheterlabore am Deutschen Herzkompetenzzentrum des Universitätsklinikums.

Einstimmig zum Chefarzt gewählt

Pavel betonte, dass Seizer am 2. April vom Verwaltungsbeirat einstimmig zum Chefarzt der Kardiologie in Aalen gewählt worden sei. Während seiner inzwischen fast fünfmonatigen Tätigkeit habe er diesen großen Vertrauensbeweis eindrucksvoll bestätigt. Seizer verfüge fachlich und menschlich über außerordentliche Fähigkeiten.

Er habe an der Klinik inzwischen ein neues Leistungsspektrum wie die Elektrophysiologische Untersuchung (EPU) und ein 3-D-Mapping-System etabliert. Aufgrund des jüngsten Kreistagsbeschlusses bekomme die Klinik außerdem für 3,5 Millionen Euro neue Herzkathederlabore.

Elektrophysiologie soll vorangetrieben werden

Der Landrat wünschte sich, dass der neue Chefarzt seine Begeisterung beibehalte und die Kardiologie im Aalener Ostalb-Klinikum weiterentwickle, aber auch die wirtschaftliche Seite im Blick habe. Seizer selber hob hervor, dass er als Chefarzt zwar die Kardiologie steuere, aber auch mitanpacke und anschiebe. Er sei in Aalen mit offenen Armen empfangen worden und habe ein ganz tolles Team. In medizinischer Hinsicht erklärte er, dass aufgrund neuer Diagnose- und Therapiemethoden in den letzten Jahrzehnten die Sterblichkeit bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückgegangen sei.

Trotzdem sei dies immer noch die häufigste Todesursache. Insbesondere beim Herzinfarkt spiele der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle. Vorantreiben wolle er in Aalen die Elektrophysiologie, die vor allem bei Herzrhythmusstörungen angewendet werde, sagte Seizer.

Professor Andreas E. May vom Klinikum Memmingen referierte über „Moderne Herzinsuffizienz- und Herzklappentherapien“. Die Feier wurde vom Duo Martin Abele (Akkordeon) und Wilhelm Abele (Trompete) musikalisch umrahmt.