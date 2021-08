Neuer AOK-Radtreff-Koordinator beim RKV Hofen

Die Ausfahrt finden noch bis 15. September jeden Mittwoch ab 18 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz des Talschulzentrums in Wasseralfingen. Ab dem 22. September wird um den Bucher Stausee gealkz. Infos: E-Mail info@rkv-hofen.de oder Telefon 0175 / 1627682.

Seit mehr als 30 Jahren gibt es den AOK-Radtreff beim RKV Hofen. Von Anfang an dabei ist Peter Miller, der als AOK-Radtreffleiter Jahrzehnte lang die Gruppen organsierte und führte. Er gibt das Amt des Koordinators nun an Peter Woletz weiter, der bereits viele Jahre als Radtreffleiter dabei ist. Am vergangenen Mittwoch war die offizielle Übergabe im Beisein der AOK-Radtreff-Leiter des RKV Hofen.

„Angefangen hat alles mit einem Telefonanruf 1990. Die AOKs und die Radsportverbände Baden-Württembergs dachten über ein zusätzliches Angebot zu den schon bestehenden Lauftreffs nach. Aus diesen Überlegungen heraus wurde der Rad-Treff geboren“, so Peter Miller.

Vor 30 Jahren, am 8. Juni 1991, fiel der Startschuss auf dem Parkplatz der Wasseralfinger Talschule. „Es war auf Anhieb ein voller Erfolg und ist es bis zum heutigen Tag geblieben. Seit Beginn kommen jeden Mittwoch 50 bis 60 Radelfreunde. Sofort war uns klar, dass schaffen wir nicht in einer gemeinsamen Gruppe, wegen der großen Teilnehmerzahl und auch der Leistungsunterschiede unserer Teilnehmer. Bereits beim zweiten Treffen boten wir zwei Gruppen an, die mit Tourenrädern oder Mountainbikes und eine Rennradgruppe“, blickt Miller zurück. „Unterstützt wurden wir immer vom Rad-Renn-Club Aalen. Mittlerweile ist auch eine E-Bike-Gruppe von rund 20 Radlern dazu gekommen.