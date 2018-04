Neuer Anlauf in der Landesliga

Die Volleyballerinnen des TSV Ellwangen müssen sich mit einem Sieg und einer Niederlage in der Relegation der TG Bad Waldsee geschlagen geben. Nach nur einem Jahr ist das Projekt Oberliga vorerst ad acta gelegt.

Mit viel Elan und Unterstützung reisten die Ellwangerinnen in den Teilort der Gemeinde Fellbach. Doch die Virngrund-Ladies fanden nicht gut ins Spiel. Den Auftakt dominierten die Gastgeber des TSV Schmiden II. Mit 2:0 in Sätzen legten sie vor, jedoch mit nur knappen Abstand. Die Resultate der einzelnen Sätze mit 25:23 und 27:25 für Schmiden II zeigten, wie eng diese Relegation werden würde. Mit zunehmenden Spielverlauf fanden die Ellwanger Volleyballerinnen immer besser ins Spiel und übernahmen die Führung. Das spiegelte sich dann auch endlich in den darauffolgenden Sätzen wieder. Satz drei vermochte noch vermeintlich knapp zu werden mit 25:18, aber spätestens in Satz vier packten die Virngrund-Ladies ihr ganzes Können aus. Resultat war ein klares 25:14 und ein 2:2 in Sätzen.

Nervenkrimi im Tie-Break

Der Tie-Break gipfelte in den Emotionen der mitgereisten Fans. Hin- und her gingen die Führungen.

Ein wahrer Nervenkrimi endet mit einem 20:18 für die Ellwanger, die Chancen für den Klassenerhalt wurden also für das zweite Spiel, in dem man gegen die TG Bad Waldsee antrat, gewahrt. In Spiel Nummer zwei war genau zu beobachten, dass in den entscheidenden Situationen diese letzte Frische fehlte, die im Spiel eins noch zu sehen war. Folgereichtig ging der erste Satz mit 19:25 verloren . Physisch, aber vor allem mental, kostete die erste Begegnung zu viele Körner, als dass man gegen die junge Truppe aus dem Süd-Osten Baden-Württembergs noch einmal den letzten Punch setzten konnte.

Mit einem Satzgewinn in Satz zwei mit 25:15, war ein letzter Hoffnungsschimmer in den Augen der Virngrund-Ladies zu erkennen. Dieser wurde jedoch im dritten Satz mit 26:28 durch die TG Bad Waldsee zunichtegemacht wurde. Endstand im zweiten Spiel war somit also ein bitteres 1:3 aus Ellwanger Sicht.

Bad Waldsee setzt sich durch

Durch den Sieg der TG Bad Waldsee gegen den TSV Schmiden II im darauffolgenden Spiel, war der Abstieg in die Landesliga für die Ellwanger Damen besiegelt. Unter dem Strich wurden, trotz des Abstieges, zwei der drei gesteckten Ziele erreicht. So konnte aus neuen Spielerinnen geformt werden und die TSV-Damen haben mehr Punkte geholt, als der erste Nichtabsteiger aus dem Vorjahr. Dennoch wollte der Klassenerhalt nicht klappen, schlussendlich aber kein Beinbruch für die Ellwanger, die in dieser Konstellation im nächsten Jahr in der Landesliga Nord aufschlagen werden, ebenso wie die Männer der TSV-Volleyballer.