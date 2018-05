Neue Vorfahrtsführung beim Explorhino

An der Kreuzung von der Beethovenstraße zur Silcherstraße an der Hochschule Aalen gelten neue Regeln: Die früher vorfahrtsberechtigte Tempo-50-Straße wurde auf Tempo 20 reduziert. Damit einher geht die neue Rechts-vor-links-Regelung, die an der Kreuzung zum Explorhino eingeführt wurde. Sprich: Wer, wie auf dem Bild, auf der Beethovenstraße in Richtung Stadthalle unterwegs ist, muss an der Abzweigung nach rechts warten, wenn dort aus Richtung Explorhino ein Auto kommt. Dass dort langsam gefahren wird, dafür sorgen schon die Straßenerhöhungen. Das Hinweisschild ist provisorisch aufgestellt und wird nach drei Monaten wieder entfernt. Bis dahin – so rechnet die Stadt – haben sich die Verkehrsteilnhmer an die veränderte Vorfahrtsregelung gewöhnt. Foto: Eva-Marie Mihai