Neue Stolpersteine werden verlegt

Im Gedenken an die vom Nazi-Regime verfolgten, vertriebenen und ermordeten Mitbürgerinnen und Mitbürger laden die Initiative „Stolpersteine in Aalen“ und die Stadt Aalen an diesem Mittwoch, 3. Juli, zur zweiten Verlegung von Stolpersteinen durch Gunter Demnig ein. Gleichzeitig wird zur Abendveranstaltung mit Gunter Demnig „Stolpersteine – Spuren und Wege“ im evangelischen Gemeindehaus um 19.30 Uhr eingeladen.

Die Verlegung der Stolpersteine erfolgt am Mittwoch nach folgendem Zeitplan: um 14.30 Uhr für Norbert Tugendhat in der Rombacher Straße 30 am Aalener Schubart-Gymnasium; um 15.15 Uhr für Karl Schiele in der Hofherrnstraße 28 in Hofherrnweiler; um 16.15 Uhr für Karolina Fürst in der Dewanger Straße 36 in Fachsenfeld; um 17.15 Uhr für die Familie Pappenheimer in der Bahnhofstraße 23 in Aalen und um 17.45 Uhr für Johannes Schneider in der Beinstraße 22 in Aalen.

Die Verlegestellen werden mit einem Bus angefahren. Diese zweite Stolpersteinverlegung in Aalen erfolgt unter Mitwirkung der Klasse 9c des Schubart-Gymnasiums sowie des Leistungskurses Musik der Schule.