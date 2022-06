Neue Software für die Stadtbibliothek

Die Aalener Stadtbibliothek führt im Zeitraum vom 27. Juni bis zum 10. Juli an ihren vier Standorten eine neue Bibliothekssoftware ein. In dieser Zeit ist kein Ausleihbetrieb möglich.

Die Stadtbibliothek im Torhaus und ihre Zweigstellen in Wasseralfingen, Unterkochen und Fachsenfeld werden Ende Juni/Anfang Juli auf eine neue Bibliothekssoftware umstellen. Neben einer Verbesserung der internen Abläufe werden damit zusätzliche interessante Features und Einstellungsmöglichkeiten im Nutzerkonto verbunden sein.

Im Zeitraum vom 27. Juni bis 10. Juli ist aufgrund der technischen Umstellung und der Schulungen des Personals kein Ausleihbetrieb möglich. Das betrifft nicht nur Ausleihen, Rückgaben und Verlängerungen, sondern auch Neuanmeldungen, Verlängerungen abgelaufener Ausweise, Vormerkungen, die Fernleihe oder Zahlungen. „Wir empfehlen unserer Leserschaft deshalb, sich noch bis Samstag, 25. Juni, mit Lesestoff, CDs und anderen Medien einzudecken, um für die zwei ausleihlosen Wochen versorgt zu sein“, teilt die Bibliotheksleitung mit. Die Angebote der „Digitalen Bibliothek“ wie die Ostalb-Onleihe, das Genios-Presseportal oder der PressReader werden mit kleinen Einschränkungen während der Umstellung verfügbar sein.

Die Zweigstellen in Fachsenfeld, Unterkochen und Wasseralfingen bleiben während des gesamten Umstellungszeitraums geschlossen, die Stadtbibliothek im Torhaus nur in der Woche vom 4. bis 9. Juli. In der Woche ab 27. Juni können im Torhaus von Montag bis Freitag jeweils von 12 bis 17 Uhr alle Angebote vor Ort, die keinen Zugriff auf Benutzerkonten erfordern, genutzt werden. „Das bedeutet, dass der Aufenthalt in der Bibliothek und die Präsenznutzung von Medien wie das Lesen von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften oder das Spielen von Gesellschaftsspielen möglich sind“, erläutert Bibliotheksleiter Michael Steffel. Auch das kostenlose WLAN, die PC-Arbeitsplätze, Drucker und Kopierer/Scanner stünden ebenfalls wie gewohnt zur Verfügung. Außerdem sei in dieser Woche ein großer Medienflohmarkt geplant, auf dem günstig ausgemusterte Bücher, CDs, Filme und Zeitschriften erstanden werden können.

Am Montag, 11. Juli, startet der Ausleihbetrieb dann mit dem neuen System in allen vier Bibliotheken und zu den üblichen Zeiten.

Hinweise zur Softwareumstellung hat die Stadtbibliothek auf ihrer Homepage www.stadtbibliothek-aalen.de zusammengestellt. Kundinnen und Kunden können sich dort über die Auswirkungen des Systemwechsels informieren.