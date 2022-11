Neue Schulrätin ist für Inklusion zuständig

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat Elke Schmid mit den Aufgaben einer Schulrätin beim Staatlichen Schulamt Göppingen betraut. Mit Elke Schmid ist das Team der Schulrätinnen und Schulräte des Staatlichen Schulamts Göppingen nach langer Zeit nun vollständig besetzt.

Elke Schmidsei eine erfahrene Pädagogin, die ihre Expertise künftig als Schulrätin im Bereich der Sonderpädagogik einbringen werde. Unter anderem betreue sie die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Bereich Heidenheim, die Begleitstelle Inklusion am Staatlichen Schulamt Göppingen sowie alle Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen hinsichtlich der Inklusion im gesamten Schulamtsbereich (Landkreis Göppingen, Heidenheim und Ostalbkreis).

Nach ihrem Studium für das gehobene Lehramt an Berufs- und Berufsfachschulen unterrichtete Elke Schmid an verschiedenen staatlichen und privaten Beruflichen Schulen in den Regionen Esslingen, Stuttgart und Winnenden.

Während dieser Unterrichtsjahre begegneten ihr Schülerinnen und Schüler, die beim Lernen große Probleme hatten und mehr beziehungsweise andere Unterstützung durch die Lehrkraft brauchten. Für Elke Schmid war es deshalb naheliegend sich mit der Sonderpädagogik auseinanderzusetzen und das Lehramtsstudium für Sonderschulen zu absolvieren. Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium kam sie schließlich als Sonderschullehrerin an die Albert-Schweitzer-Schule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, in Schorndorf. Ihr Unterricht war geprägt von der individuellen Förderung auf Grundlage einer fundierten Diagnostik. Neben dem Unterricht brachte sich die Pädagogin auch gerne außerhalb ihres Klassenzimmers in verschiedenen Aufgabenfeldern der Schule, wie zum Beispiel dem Qualitätsmanagement, dem Sonderpädagogischen Dienst, der Inklusion oder der Prävention ein.

Weitere Tätigkeitsschwerpunkte fand die erfahrene Pädagogin zunächst als Fortbildnerin für das Staatliche Schulamt Backnang und als Mitarbeiterin im Fachteam geistige Entwicklung des ZSL Schwäbisch Gmünd. „Zahlreiche Qualifizierungsmaßnahmen führten sie schließlich als Lehrbeauftragte an das Seminar für Aus- und Fortbildung (SAF) der Lehrkräfte (PFS und FS Sonderpädagogik) Schwäbisch Gmünd, wo Elke Schmid auch für die Organisation der schulpraktischen Ausbildung im gesamten Einzugsbereich des Seminars zuständig war.

Der Leitende Schulamtsdirektor Jörg Hofrichter begrüßte Elke Schmid zu Schuljahresbeginn im Team der Schulrätinnen und Schulräte und wünschte der neuen Schulrätin viel Erfolg und Freude an ihrer neuen verantwortungsvollen Aufgabe.