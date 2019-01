Neue Schubart-Gesellschaft wird gegründet

Demnächst wird eine neue Schubart-Gesellschaft gegründet. Die Gründungsversammlung ist am 22. Februar im Aalener Rathaus, teilte Kulturamtsleiter Roland Schurig bei der Mitgliederversammlung des Geschichtsverein mit. Voraus geht eine Fachtagung mit Experten der Schubart-Forschung. Mitgründer der neuen Gesellschaft werden auch andere Städte sein, in denen Schubart von 1739 bis 1791 gelebt hat.

„Der Geschichtsverein sieht es als seine Aufgabe an, Leben und Wirken von Christian Friedrich Daniel Schubart als bedeutender Dichter, Journalist und Kirchenmusiker in Aalen zu würdigen und zu erforschen“, hob Konrad Theiss hervor. Der Vorsitzende des Geschichtsvereins ordnete dies in den Aufgabenkatalog der Heimatpflege ein, die das geschichtliche Wissen der Gesamtstadt Aalen und ihrer Region umfasse.

Der Verein unterstütze deshalb auch das ehrenamtliche Bemühen um die Kocherburg in Unterkochen und der Geschichte der Jenischen in Fachsenfeld. Er dankte dem langjährigen Wirken von Artur Grimm und Erich Holzwarth in Unterkochen sowie Eberhard Loser in Fachsenfeld. In einem Brief habe sich der Verein an Oberbürgermeister Thilo Rentschler mit der dringlichen Bitte gewandt, sich um den Erhalt der historischen Bestände der in Insolvenz gegangenen Gießereifirma SHW CT zu kümmern. Es bestehe Sorge, dass beim Übergang auf ein Nachfolge-Unternehmen oder bei Abwicklung des Unternehmens einiges außer Kontrolle geraten könne.

Die hohen Besucherzahlen der Vortragsveranstaltungen und Exkursionen des vergangenen Jahres zeigten, so Theiss, dass der Verein für seine 265 Mitglieder bei einem Altersdurchschnitt von 72 Jahren gute Arbeit leiste und mit seiner Themenauswahl richtig liege. Dies gelte auch für das attraktive Programm des neuen Jahres, das Schurig als Geschäftsführer des Vereins erläuterte. Unter den in einem eigenen Flyer aufgeführten Highlights sind Exkursionen und Studienfahrten nach Lothringen (17. bis 19. Mai), aber auch nach Rottenburg, Oettingen, Heidenheim am Hahnenkamm und Schwäbisch Gmünd. Am 12.März ist ein Vortrag über die Landeswasserversorgung. Eine Sonderführung im neu gestalteten Limesmuseum Aalen gibt am 25. April Einblick in die rund 1800 ausgestellten Objekte. Über Fastnachtsbräuche in Alt-Aalen berichtet am 21. Februar Stadthistoriker Georg Wendt.

In seinem Kassenbericht erwähnte Roland Uhl hohe Summen durch Spenden an den Verein. Geehrt wurden für 40-jährige Mitgliedschaft Norbert Weber, Hermann Brodbeck und Sigrid Launer. Firmenchef Wolfgang Palm wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Manfred Hieber, Unterkochen, gab in einem Film aufschlussreiche Einblicke in „Strümpfelbach – Fachwerk, Kunst und Wein“.