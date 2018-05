Die neue Rutsche im Spieselbad – die ganz in Staddtwerke-Farben gehalten ist, wohlgemerkt – wird wohl vom TÜV-Mitarbeiter eingeweiht. Der Bau der Wellenrutsche steht und soll am 7. Mai abgenommen werden. Fehlen nur noch Kleinigkeiten wie Abdeckungen und Geländer. „Wir sind soweit im Zeitplan“, sagt Uwe Förstner, Pressesprecher der Stadtwerke Aalen. Am 10. Mai um 9 Uhr soll das Spieselbad als erstes der Aalener Freibäder die Saison eröffnen.

Entscheidung erst im Dezember gefällt

Nachdem erst im Dezember die endgültige Entscheidung getroffen wurde, eine neue Rutsche im Spieselbad zu bauen, musste es schnell gehen. Im Januar begannen die Bauarbeiten: Die kleine gelbe Rutsche wurde versetzt - „das war ein ganz schöner Aufwand“, kommentiert Freibad-Betriebsleiter Holger Rathgeb. Sie wurde ein paar Meter weiter wieder eingesetzt. Der Hang musste abgegraben und abgestützt werden, damit die Gäste noch hinter der neuen - mit 2,80 Metern Höhe viel größeren - Rutsche vorbei kommen.

Der eng gestrickte Zeitplan drohte durch ein Unglück ins Wanken gebracht zu werden: Bei der Zuliefererfirma Brenner, die die Betonplatten liefern sollte, brach ein Brand aus. Der Liefertermin konnte nicht einhalten werden. „Es gab Verzögerungen bei der Montage, aber der TÜV-Termin stand schon von Anfang an so fest“, sagt der Bäderleiter der Stadtwerke Reinhold Michelberger.

170 000 Euro kostet der Bau der elf Meter langen Wasserrutsche, sagt Wolfgang Weiß, kommissarischer Stadtwerke-Geschäftsführer. Das Budget sei nicht in der Spieselsanierung inbegriffen, sondern aus dem laufenden Haushalt investiert worden.

Am Schwimmbecken wurde eine zusätzliche Leiter angebracht, wer ins Becken rutscht, kann seitlich aus dem Wasser steigen und muss nicht bis an die andere Seite schwimmen. Das Becken werde jetzt optimal genutzt, schwärmt Weiß. Bis zu drei Gästen dürfen gleichzeitig rutschen – übrigens auch Erwachsene. Die Rutsche wird zwar beaufsichtigt, aber: „Wir sind keine Spaßbremsen“, beteuert Michelberger.

Ungewöhnlich: Frosthinterlässt starke Schäden im Hirschbach

Erst später werden die Bäder Hirschbach und Unterrombach dieses Jahr eröffnen. Im Hirschbach gab es großflächige Fliesenschäden. Die Arbeiter mussten erst neue Fliesen bestellen und waren dann vom Wetter abhängig. Die Arbeiten seien aber bald beendet, versichert Michelberger. Diese spätere Eröffnung zweier Freibäder sei aber nichts ungewöhnliches, im vergangenen Jahr habe man wetterunabhängig am 1. Mai das erste Bad eröffnet, weil es das Jubiläumsjahr der Stadtwerke war. „Zu dieser Jahreszeit deckt ein Freibad den Bedarf völlig ab“, sagt Weiß. Das einzige, was etwas ungewöhnlich sei: Das der Frost im Hirschbach so zugeschlagen und derart große Schäden hinterlassen habe. In Unterrombach werden derzeit Teile des Beckenkopfes neu gemacht.