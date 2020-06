Neue Rolle für verdienten FCH-Spieler

Nach achteinhalb Jahren als Profi beim 1. FC Heidenheim beendet Robert Strauß seine aktive Karriere zum Ende der Spielzeit 2019/20. Der 33-Jährige bleibt dem FCH allerdings in neuer Rolle erhalten. Ab Juli tauscht „Robby“ seine Fußballschuhe gegen einen Platz in der FCH Geschäftsstelle und wird Assistent des dreiköpfigen FCH Vorstands. Damit unterstützt Robert Strauß den FCH Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald sowie Petra Saretz (FCH Vorstand Organisation und Lizenzierung) und Gerrit Floruß (FCH Vorstand Finanzen) bei allen strategischen und operativen Tätigkeiten.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass wir auch nach Beendigung seiner aktiven Karriere weiterhin auf die Dienste von Robby zählen können. Er ist ein absolut verdienter Spieler, ist mit dem 1. FC Heidenheim 1846 von der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufgestiegen und hat sich in mehr als acht Jahren stets als hoch verlässlicher Teamplayer erwiesen. Auf diese Werte bauen wir auch künftig. Zudem bringt Robby durch seine sportliche Erfahrung als Profi und sein wirtschaftswissenschaftliches Studium wertvolle Fähigkeiten für alle Geschäftsbereiche des FCH mit“, sagt Sanwald.

Strauß ergänzt: „Ich bin dem FCH und seinen Verantwortlichen sehr dankbar, dass unser gemeinsamer Weg noch nicht zu Ende ist und ich die Chance erhalte, mich in neuer Rolle für den Verein zu beweisen. Natürlich werde ich das Fußballspielen, die Zeit auf dem Platz mit meinen Mannschaftskameraden und die Unterstützung der Fans nach 17 Jahren als Profifußballer sehr vermissen. Gleichzeitig freue ich mich aber ungemein auf meinen Karriereschritt in der FCH Geschäftsstelle, auf viele abwechslungsreiche Herausforderungen und darauf, viel Neues zu lernen.“

In seinen ersten Wochen und Monaten auf der FCH Geschäftsstelle wird Strauß verschiedene Geschäftsbereiche kennenlernen und beispielsweise in den Bereichen Kommunikation, Marketing, Vertrieb und Finanzen sowie dem HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum tätig sein. Parallel dazu wird der gebürtige Oettinger (Bayern) sein Fernstudium der Wirtschaftswissenschaften in Teilzeit fortsetzen, das er bereits als aktiver Profi begonnen hat.

Strauß steht seit der Rückrunde der Drittligasaison 2011/12 für den FCH unter Vertrag und stieg mit den Rot-Blau-Weißen im Sommer 2014 in die 2. Bundesliga auf. Für den FCH lief der Rechtsverteidiger bisher in 202 Pflichtspielen auf, in denen er drei Tore selbst erzielte und zwölf vorbereitete. In der laufenden Spielzeit wurde der langjährige Stammspieler bislang viermal eingesetzt. Vor seinem Wechsel an die Brenz spielte Strauß anderthalb Jahre für den Zweitligisten Erzgebirge Aue. Davor war der 1,75 Meter große Rechtsfuß für den FC Augsburg in der 2. Bundesliga, der Regionalliga Süd und der Jugend aktiv. Beim FCA hatte er nach seinem Abitur im Jahr 2005 seinen ersten Profivertrag unterschrieben.