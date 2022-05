Neue Rolle an der Seite von Sanwald

Neue Rolle und damit verbundene, neue Aufgaben für den langjährigen FCH-Profi Robert Strauß, der seit seinem Karriereende im Sommer 2020 bereits als Assistent des Vorstands beim 1. FC Heidenheim 1846 tätig ist. Zum 1. Juli 2022 wird Strauß die bislang nicht besetzte Stelle als Bereichsleiter Sport übernehmen.

„Auf Grund der sehr engen und erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Frank Schmidt und mir, war es nie notwendig diese Stelle zu besetzen. Robert Strauß, zu dem sowohl Frank als auch ich ein sehr großes Vertrauensverhältnis pflegen, hat jedoch in den vergangenen beiden Jahren als Assistent des Vorstands bei uns solch gute Arbeit geleistet, dass wir davon überzeugt sind, mit ihm genau den richtigen Mann für diese Rolle im Verein zu haben“, erklärt Holger Sanwald, FCH-Vorstandsvorsitzender: „Er soll als Bereichsleiter Sport, insbesondere in enger Abstimmung mit mir, künftig Verantwortung für unterschiedlichste sportliche Themen rund um unsere Profimannschaft tragen.“ So wird der 190-fache Zweitligaspieler, der kurz davor ist sein Studium der Wirtschaftswissenschaften erfolgreich abzuschließen, in Zukunft beispielsweise bei der Kaderplanung mitwirken. „Der FCH ist seit über zehn Jahren meine sportliche und berufliche Heimat. Entsprechend groß ist bei mir die Freude über und die neue Herausforderung“, sagt Strauß.