Neue Rekordspendensumme beim PS-Sparen

Rund 100 gemeinnützige Einrichtungen aus dem gesamten Ostalbkreis können sich über insgesamt 94 000 Euro aus dem Sparkassen-PS-Spendentopf freuen. Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb, übergab den Spendenscheck an Landrat Joachim Bläse, stellvertretend für alle Spendenempfänger. „Jeder Spenden-Euro ist in diesen schwierigen Zeiten überaus wichtig. Dank der Kreissparkasse Ostalb kommen viele Spenden-Euros auch dort an, wo sie am dringendsten gebraucht werden, bei den zahlreichen Einrichtungen aus dem sozialen und karitativen Bereich in unserer Region, die gerade jetzt in Corona-Zeiten eine gesellschaftlich unglaublich wertvolle Arbeit leisten – und das oftmals ehrenamtlich“, sagte Bläse. Er freue sich, dass aus dem großen 94 000 Euro-Spendenscheck 100 Projekte und Initiativen vor Ort unterstützt werden – vom Aufwind-Verein zur Förderung Lernbehinderter in Aalen über das DRK, die Johanniter und Malteser, die Caritas und die Diakonie, den Kreisjugendring Ostalb bis hin zu den regionalen Musikschulen und Volkshochschulen und zum Wagnershof in Ellwangen.