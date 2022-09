Neue Reihe: Katholische Erwachsenenbildung setzt dem Rechtspopulismus Demokratiebildung entgegen

Die Katholische Erwachsenenbildung Ostalbkreis (keb) startet das Herbst-Winter-Programm mit einer neuen Reihe zur Demokratiebildung und zum interkulturellen Dialog.

Rechtspopulistische Strömungen fänden, so die Veranstalter, verstärkt Zulauf sowohl in der deutschen Gesellschaft als auch im Rest Europas. Die Zahl der radikalisierten Personen steige und ihr Profil sei sehr heterogen. Das Bildungswerk keb verweist dabei auf eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2018/19. Demnach äußern sich 54,1 Prozent der insgesamt 1890 Befragten mit deutscher Staatsangehörigkeit über 18 Jahren negativ über Asylsuchende; zudem sind 40 Prozent der Meinung, dass es sich dabei um Wirtschaftsflüchtlinge handele. Immerhin 46 Prozent glauben an Verschwörungstheorien oder geheime Organisationen, die politische Entscheidungen beeinflussen. 55 Prozent sind der Ansicht, es gebe ein Meinungsdiktat in Deutschland, und jeder Vierte ist davon überzeugt, dass Medien und Politik unter einer Decke stecken. Der Aussage „Das oberste Ziel der deutschen Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht“ stimmen immerhin 17 Prozent der Befragten zu. Und knapp acht Prozent sind der Ansicht, die Deutschen seien anderen Völkern von Natur aus überlegen.

„In der Summe der Befunde drängt sich die Erkenntnis auf, dass sich rechtspopulistische bis rechtsextreme Haltungen in unserer Gesellschaft verfestigt haben“, sagt keb-Leiterin Ana de Requesens Moll. „Wir müssen uns bewusst sein, dass Demokratie kein Selbstläufer und kein Geschenk ist. Bildung ist notwendig, um die demokratischen Werte auf allen Ebenen unserer Gesellschaft zu stärken, insbesondere unter den Jugendlichen.“ Bildung zum Leben in der Demokratie bedeute den Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen, die auf Toleranz, Respekt, Dialog und gegenseitiger Anerkennung von Rechten und Pflichten beruhten. Diese Überlegungen hätten keb dazu bewogen, in ihrem Herbst-/Winter-Programm eine Reihe von Aktivitäten zum Thema Demokratiebildung und interkulturellen Dialog zu starten, die 2023 fortgesetzt werde. Die Reihe beginnt mit zwei Vorträgen zu Rechtspopulismus sowie zwei Workshops zur Argumentation gegen rechte Sprüche, die sich an Multiplikatoren der Jugend- und Bildungsarbeit richten.

Weitere Veranstaltungen sind im Rahmen des interkulturellen Dialogs des Hoffnungshäuser-Projekts und der Ditib-Moschee in Schwäbisch Gmünd sowie ein Filmabend „Die große Reise“ im Rahmen der Interkulturellen Woche in Aalen.