Neue Räume für innovative Produkte

An einem, wie es Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle ausgedrückt hat, „hochattraktiven Standort“ in Ebnat hat die Firma EST Schrauben- und Steuerungstechnologie ihr neues Gebäude bezogen. Das Unternehmen mit 30 Mitarbeitern war bisher in angemieteten Räumen in Oberkochen beheimatet.

Die Raumverhältnisse für die Firma seien dort nicht mehr optimal gewesen, betonte Geschäftsführer Stefan Nuding am Freitagabend bei der Einweihung des neuen Gebäudes. Daher habe man sich bereits vor vier Jahren für einen Umzug entschieden. „In Ebnat können wir jetzt in den den Betriebsabläufen angepassten Räumen unsere innovativen Produkte entwickeln und fertigen“, sagte Nuding. So würden beispielsweise mit der Technik des 1994 von der Familie Schmid gegründeten Unternehmens bei einem Kunden pro Tag 3000 Motoren produziert.

Zum jetzt fetrtiggestellten Neubau war zu erfahren, dass von der Firma Traub für die 900 Quadratmeter Nutzfläche insgesamt 700 Kubikmeter Beton und 80 Tonnen Stahl verbaut wurden.

Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle hob die Autobahnnähe des neuen Standortes in Ebnat hervor. EST sei eine innovative Firma, die hier beste Voraussetzungen habe, um weiter zu wachsen und zu gedeihen. Der stellvertretende Ortsvorsteher von Ebnat, Uwe Grieser, stellte in seinem Grußwort die Vorzüge der Härtsfeldgemeinde als Wohn- und Gewerbestandort besonders heraus. Mit dem Neubau sei das Unternehmen hier bestens aufgehoben.

Firmengründer Emil Schmid erinnerte an die Gründerjahre, als EST die Mitarbeiter einer insolventen Firma übernommen habe. Zehn Jahre lang, bis 2004, habe Alfred Nuding als Geschäftsführer die Entwicklung von EST ganz entscheidend geprägt, seither führe dessen Sohn Stefan Nuding in hervorragender Weise die Firma.

Pater Mathew sprach ein Gebet und segnete die Räume.