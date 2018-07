Neue Praxisklinik eröffnet

Von einem „goldrichtigen Standort im Zentrum von Aalen“ hat Oberbürgermeister Thilo Rentschler bei der offiziellen Eröffnung der MKG-Praxisklinik für Mund,- Kiefer- und Gesichtschirurgie in der Bahnhofstraße 35 gesprochen. Die City werde in den nächsten Jahren um rund 2000 Einwohner wachsen, da benötige man in zunehmendem Maße auch Dienstleistungen wie Ärzte. Rentschler lobte den Mut von Dr. Dr. Martin Keweloh, hier zusammen mit seinem Facharztkollegen Alexander Schurr und einem kompetenten Team eine Praxisklinik zu eröffnen. Keweloh zeigte sich froh darüber, dass die Essinger Wohnungsbaugesellschaft in nur fünf Monaten mit viel Power dieses Projekt realisiert habe. Man sei voll motiviert und freue sich auf die tägliche Arbeit in der Praxisklinik. Unser Bild zeigt von links Oberbürgermeister Thilo Rentschler, Martin Keweloh und Alexander Schurr.