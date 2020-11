Neue Polleranlage am oberen Marktplatz

Am Freitag ist im Südlichen Stadtgraben beim Rathaus eine absenkbare Polleranlage in Betrieb genommen worden. Eine Zufahrt in die Fußgängerzone ist für Fahrzeuge damit nur noch auf Anforderung möglich.

Vier massive Metallpfosten verhindern die missbräuchliche Zufahrt zum Marktplatz und Rathausvorplatz. Rettungsfahrzeuge, Anlieger oder Fahrzeuge mit einer Berechtigung können jedoch nach wie vor zufahren. Ihre Telefonnummern sind im System hinterlegt und bei Anruf senkt sich ein Poller ab, erläutert Florian Fiedler vom städtischen Tiefbauamt. Zudem können bei Bedarf für den Aufbau von Innenstadt-Veranstaltungen die Poller komplett abmontiert werden. Auch die Innenstadtgeschäfte schätzten diese Lösung, betonte Funk.

Während der Andienungszeiten täglich von 6 bis 10.30 Uhr und abends von 18.30 bis 23 Uhr ist der Durchgang weiterhin gewährleistet. Auch bei Stromausfall, Störungen oder Alarm erfolgt automatisch die Absenkung. Mittels einer Induktionsschleife kann jederzeit ausgefahren werden. Auch die Wochenmarktbeschicker haben freie Durchfahrt. Die Anlage kostet rund 16 000 Euro.