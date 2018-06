Neue Perspektiven für einen attraktiveren Rötenberg

Der Rötenberg hat nicht gerade das beste Image unter den Aalener Stadtquartieren. Fast 74 Prozent der Bewohner haben einen sogenannten Migrationshintergrund, davon haben viele gar keine oder keine in Deutschland anerkannte Ausbildung. Das will man unter dem Arbeitstitel „Bunt.Charmant.Rötenberg“ ändern.

Mit dem Projekt „BIWAQ“ sollen Bewohner ausgebildet und qualifiziert, soziale Dienstleistungen und Freizeitangebote angeboten und insgesamt die Wohn- und Lebensqualität verbessert werden. Außerdem soll über dieses auf dreieinhalb Jahre angelegte „Paket“ der Rötenberg auch optisch etwas verschönert werden, gemeinsam mit Rötenbergern und Handwerkern über eine Kurzqualifizierung.

„BIWAQ“ steht für „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“, im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat die Förderung beantragt. Immerhin sei das Projekt mit einem Volumen von 1,09 Millionen Euro eine „ordentliche Geschichte“, erklärt Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann, die Zuschüsse in Höhe von 982 000 Euro fließen vom Bund und der EU. Mit diesem Programm soll ein Imagewechsel hin zu einem „ordentlichen Quartier“ eingeleitet werden, so Ehrmann.

Im Handwerk schnuppern

Projektträger sind die Stadt, die AJO und die „Mahlzeit-Ostalb GmbH“. Konkret sieht das Vorhaben so aus: Männer und Frauen über 26 Jahren können sich zur Fachkraft im Gastgewerbe qualifizieren oder sich (bei mindestens viereinhalb Jahren Berufstätigkeit) zur staatlich anerkannten Hauswirtschafterin ausbilden lassen. Bei der handwerklichen Kurzqualifizierung kann man im Handwerk schnuppern und zusammen mit Malern, Maurern, Landschafts- und Gartenbauern, Zimmerleuten und Metallbauern das Quartier Rötenberg verschönern. Mit Vorbereitungskursen soll Frauen Teilzeitarbeit ermöglicht werden, es geht aber auch um die Gemeinschaft und Aktivitäten wie Grillfeste, den Bau eines Barfuß-Pfades, einen „fahrenden Mittagstisch“, hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Arzt- und Apothekenfahrten und um die Ansiedlung von Arbeitsplätzen auf dem Rötenberg.

Dieses Projekt ist in dieser Form bislang einmalig und hat damit ein Alleinstellungsmerkmal, erklärt Carmen Venus (Projektleitung). Erfolgreiche Premieren hatte beispielsweise schon das „Frühstück der Kulturen“ „oder der Tanztreff „Sogga-Hopf“. Ziel all dieser Aktivitäten ist es, den Rötenberg aus dem bisherigen Kontext herauszubekommen, in ein attraktiveres Quartier zu „switchen“ erklärt Petra Walter. Marcela Bolsinger, Leiterin des Treffpunkts Rötenberg, nennt das Projekt „konsequent und zielführend“, der positive Prozess auf dem Rötenberg werde jetzt beschleunigt. Für Farzaneh Fallahian (Gesamtkoordination) ist das – bereits laufende - Vorhaben „ganz wichtig für eine nachhaltige Integration“, sie selbst hat zum Rötenberg eine „ganz eigene Beziehung.“

Weiter ist geplant, ab 2017 das Theater mit in das Projekt einzubeziehen, in Arbeit ist bereits eine Stadtteilzeitung für den Rötenberg. (lem)