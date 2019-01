Neue Pächter für Vereinsgaststätte

Die Verlängerung des Gelände-Pachtvertrags, ein Kunstrasenplatz und die Vereinsgaststätten-Verpachtung sind die Dauerbrenner-Themen im Fußball-Verein Viktoria Wasseralfingen. Sie waren auch Thema bei der Jahresauftaktveranstaltung in der Frischen Quelle.

Die drei Vorstände Kurt Neuhäusler, Daniel Kurz und Marcus Bohnet führten durch den Abend. Sie präsentierten die Errungenschaften des vergangenen Jahres sowie die Planungen für die Zukunft: Unter anderem wurde die Vereinsgaststätte innen komplett renoviert und technisch modernisiert. Im Außenbereich wurde eine Pergola zwischen Gaststätte und Biergarten installiert. Die Planung eines in der Region bis dato einzigartigen Bewegungsparks wurde nahezu abgeschlossen, die Baumaßnahmen am Erzstollen werden in Kürze beginnen und der Bewegungspark soll noch in diesem Sommer eröffnet werden. Für den 1. Februar wurde ein neues Pächterehepaar für die Vereinsgaststätte gefunden.

Für das große Bauvorhaben Kunstrasenplatz bekam der Vorstand beim Ortschaftsrat Zustimmung. Die schriftliche Genehmigung wird noch im zweiten Quartal des Jahres erwartet. In den Ausführungen wurde deutlich, dass mit über 300 aktiven Fußballern die Sportplatz- und Hallenkapazitäten in Wasseralfingen mehr als ausgeschöpft sind. Vor allem in den späten Herbst- und Wintermonaten können Jugendliche mangels Sportplätzen mit Beleuchtung nicht trainieren. Einige Ideen, das Vereinsangebot des Bereichs Breitensport zu erweitern, mussten bereits aufgrund nicht vorhandener Hallenkapazität verworfen werden.

Ortsvorsteherin Andrea Hatam brachte die Gesellschaft zu tosendem Applaus, als sie ankündigte, dass die Verlängerung des Pachtvertrags um 25 Jahre noch im Februar unterzeichnet werden würde. Der WLSB-Vizepräsident Manfred Pawlita erkennt auch als ehemaliger Viktoria-Spieler die Brisanz der Sportplatz-Kapazitäten und forderte in seiner sportpolitischen Rede die Stadt auf, auf jeden Fall hinter dieser Planung zu stehen. Pawlita führte im Namen des Württembergischen Landessportbundes eine Sonderehrung durch und überreichte dem „stillen Stern der Viktoria“, Heiner Klaka, für sein außerordentliches Engagement über viele Jahrzehnte die WLSB-Ehrennadel. Der Männergesangverein aus Röthardt sorgte für gesangliche Unterhaltung.

Der Ehrungsbeauftragte Volker Braun führte die Ehrungen der Vereinsmitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft durch. Für zehn Jahre: Jonas Fuchs, Dietmar Hald, Leon-Luca Hald, Michael Hammele, Tim-Luca Hirzel, Peter Klein, Tarik Özdemir, Heiderose Pawlita, Niklas Staubach, Marius Stimm, Richard Suppes, Jürgen Vogelmann, Bono Weiß. Für 25 Jahre: Daniel Kurz, Torsten Lasser, Gisela Röhrer, Thomas Schürg, Monika Schwarze, Tobias Vater. Für 40 Jahre: Otto Bauer, Hedwig Schäffauer. Für 50 Jahre: Hubert Aigner, Hans-Jürgen Barth, Gerhard Vater. Für 70 Jahre: Helmut Funk, Otto Rathgeb, Heinz Rupp, Karl Schuster.

2019 wird Jubiläum gefeiert

Zum Abschluss kündigte die Vorstandschaft anlässlich des 111-jährigen Bestehens des Vereins im Jahr 2019 eine Jubiläumsveranstaltung an. In seinen Recherchen fand Neuhäusler heraus, dass beim 60-jährigen Vereinsjubiläum ganze neun Tage durchgehend gefeiert wurde. Dies sei aber in der heutigen Zeit nicht mehr in diesem Ausmaß möglich.