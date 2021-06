Neue Nummer 1: US-Forward Jaren Lewis erster Neuzugang der HAKRO Merlins

Mit Jaren Lewis haben die HAKRO Merlins ihren ersten Neuzugang für die anstehende Saison verpflichtet. Der 24-Jährige Forward kommt von A.S.D. Latina Basket aus Italien nach Crailsheim und verstärkt die HAKRO Merlins auf den Forward Positionen.

„Jaren ist ein vielseitiger Spieler, der sowohl auf der Position 4, als auch auf der 3 eingesetzt werden kann. Ein Allrounder und harter Arbeiter, der das Team nicht nur beim Scoring, sondern auch beim Rebound und in der Defensive unterstützen kann. Wichtig war uns auch seine Mentalität, sich bei uns weiter nach oben arbeiten zu wollen. Eine Eigenschaft, die uns nicht hat zögern lassen, Jaren als erste Neuverpflichtung für unseren nächstjährigen Kader unter Vertrag zu nehmen“, so der sportliche Leiter der Zauberer, Ingo Ensakt.

Der in Orlando geborene US-Amerikaner wurde als „Glücksgriff“ betitelt von den Panthers aus Schwenningen die Verpflichtung des damals 22-jährigen Jaren Lewis, von dem sie sich eine Verstärkung für die ProA-Saison 2019/2020 erhofften. „Jaren ist ein hungriger Spieler und auf verschiedenen Positionen einsetzbar. Ich kenne ihn aus seiner Zeit in Schwenningen, habe ihn in seiner Zeit in Italien beobachtet und jetzt folgt der nächste logische Schritt in die BBL. Wir freuen uns mit Jaren Lewis den ersten Neuzugang in Crailsheim begrüßen zu dürfen“, erklärt Cheftrainer Sebastian Gleim.

Mit der Rückennummer 1 will der 2,01 Meter große Forward die Fans der HAKRO Merlins verzaubern: „Ich bin sehr aufgeregt ab sofort für Crailsheim zu spielen! Das ist eine große Chance für mich. Ich habe nur gute Dinge über die Organisation der HAKRO Merlins gehört und will jetzt meinen Teil dazu beitragen.“