Neue Kurse an der Aalener Jugendkunstschule: „MITeinander - DURCHeinander“

Das neue Kursprogramm der Kooperativen Jugendkunstschule steht unter dem Motto „MITeinander - DURCHeinander“ - miteinander künstlerisch arbeiten und ein breites kreatives Angebot für Kinder und Jugendliche schaffen.

Im Sommer 2021 haben die Kooperationspartner trotz pandemiebedingter Einschränkungen das Projekt gestartet. Die Kursangebote der Volkshochschule, des Theaters der Stadt, der Stadtbibliothek und des jungen Künstlerkollektivs K wurden gut nachgefragt, so dass sich das Projektteam mit Elan in die Kursplanung für das neue Semester gestürzt hat.

Das neue Kursprogramm liegt nun vor, rund 30 Kurse sind ab Februar bis zum September buchbar. „Wir sind gespannt, wie unsere Ideen und Angebote ankommen und freuen uns auf regen Zuspruch“, betont Theaterintendant Tonio Kleinknecht.

Mit dem Kunstverein Aalen konnte ein weiterer Projektpartner gefunden werden, erstmals finden in den Räumen des Kunstvereins zwei Kurse statt. „Wir finden es wichtig, dass junge Menschen frühzeitig die Chance bekommen, ihr Kreativitätspotenzial zu entfalten. Das sind die kreativen Macher der Zukunft, deswegen war es uns wichtig, bei diesem Projekt unseren Beitrag zu leisten“, sagt Kunstvereinsvorsitzende Ines Mangold-Walter.

Im Rahmen einer einjährigen Pilotphase stellen die Projektpartner ein Angebot für Kinder ab sechs Jahren auf die Beine. Dafür arbeiten sie mit akademisch ausgebildeten Künstlerinnen, Künstlern, Kunst- und Theaterpädagoginnen und -pädagogen zusammen.

Das Angebot umfasst Einzelkurse, Workshops, Ferienkurse, aber auch Semesterkurse. Am 2. Februar geht es los mit „Kunterbunt!“, einem Semesterkurs im Malen für Grundschulkinder. „Die Kinder lernen, Farben zu Motiven zu kombinieren und tauschen sich dabei indirekt über das vermeintlich Andere aus. So ist ästhetische Bildung auch Bildung für die Demokratie,“ betont VHS-Leiterin Nicole Deufel.

Beispielsweise kann man in der Stadtbibliothek lernen, wie man einen Comic zeichnet, beim Kollektiv K, wie man eine eigene Sammelmappe bindet. Oder man informiert sich in den Galerieräumen des Kunstvereins im Alten Rathaus mehr darüber, was es bedeutet, einen kreativen Beruf zu studieren.

Fortlaufende Kurse (mit zehn bis 15 Terminen) fördern das Gruppengefühl unter kunstinteressierten Kindern und Jugendlichen. Ab 18. Februar können Acht- bis Zwölfjährige in der Druckwerkstatt der Volkshochschule mit Drucktechniken experimentieren, während Jugendliche ab 15 Jahren in „Digilog?!“ lernen, digitale Bilder im analogen Druck zu vervielfältigen. Im Theater der Stadt Aalen kann man Theater-Kostüme selbst entwerfen und herstellen.

Die erfolgreichen Ferienkurs-Angebote werden fortgeführt. Das Kollektiv K bietet etwa in den Faschingsferien einen Kurs zur Streetart-Szene und Graffitikunst an. „Wir freuen uns, unsere neuen Räume in der Bahnhofstraße 44 mit einem Kurs einzuweihen“, freut sich Vorsitzender Jakob Arold.