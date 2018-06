Neue Kooperation gestartet

Welche Rechtsform ist für welches Gründungsvorhaben am besten geeignet? Und wie meldet man ein Patent an? Um studentische Fragen dieser Art noch kompetenter zu beantworten, haben „stAArt-UP!de“, die Gründungsinitiative der Hochschule Aalen, und die IHK Ostwürttemberg einen neuen Service ins Leben gerufen.

Gründungsexperten der IHK bieten nun einen monatlichen Beratungstermin in den Räumen der Hochschule Aalen an. Mittlerweile haben die ersten Gespräche stattgefunden. Peter Schmidt, bei der IHK Ostwürttemberg zuständig für das Thema Schutzrechte, beriet im ersten Einzelgespräch Alexander Jung, Student im Master-Studiengang Technologie-Management. Jung gibt in seiner Freizeit Schwimmtraining und hat eine Technologie für den Schwimmbereich entwickelt, mit deren Hilfe man die eigene Schwimmtechnik verbessern kann. Zweiter IHK-Berater ist Alexander Paluch, der künftig Beratungen zu Gewerberecht und Rechtsformen übernehmen wird. Die Terminabsprache läuft über das „stAArt-UP!de“-Büro, gründungsinteressierte Studierende müssen lediglich eine Beratungsanfrage über www.staart-up.de stellen.